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Трагическая авария: в Финляндии погибли трое россиян – двое взрослых и ребенок

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Финские полицейские и спасатели.

ФОТО: Lehtikuva / Reuters/Scanpix

В результате аварии, случившейся в субботу вечером в северной части города Оулу, Финляндия, погибли трое, сообщает полиция. В ДТП столкнулись легковая машина и грузовик, передает Yle.

Легковой автомобиль был настолько деформирован, что полиция не сразу обнаружила всех погибших.

Жертвы – мужчина и женщина 1980 года рождения, а также ребенок. Все – граждане России.

По сообщению полиции, погибшие опознаны. Сведения переданы российским властям.

ДТП произошло на участке между мостами Хаукивяюля и Кииминкийоки. Ехавший с южной стороны легковой автомобиль, согласно полиции, ударился боком в лобовую часть грузовика. Служба спасения получила сигнал около трех часов вечера.

Полиция не знает, почему машины вылетела с полосы. В момент аварии дорожное полотно было скользким, со снежной жижей.

Водитель грузовика не пострадал.

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