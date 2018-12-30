Самая разыскиваемая преступница «Белая вдова» готовит теракты по всему миру

Самая разыскиваемая в мире женщина - уроженка Великобритании Саманта Льюэйтвейт, которая ответственна за смерть почти 400 человек, по данным сотрудников британской разведки, скрывается в Йемене, передает Postimees со ссылкой на Daily Mail.

Британская разведка считает, что 35-летняя Льюэйтвейт по прозвищу «Белая вдова» скрывается в Йемене. Ее разыскивают уже семь лет. Считается, что она находится под защитой боевиков из «Аш-Шабаб».

Документы Льюэйтвейт. ФОТО: HANDOUT / REUTERS

Видимо, она сбежала в охваченный войной Йемен после того, как участвовала в преступлениях в Кении и Сомали. Сотрудники разведки полагают, что недавно она побывала в Дубае и теперь готовит новые террористические атаки, в том числе и в Лондоне.

Льюэйтвейт была женой террориста Джермейна Линдсея, который устроил теракт в лондонском метро в 2005 году. После его гибели при осуществлении теракта она получила прозвище «Белая вдова». В тот момент она была на восьмом месяце беременности. Первому ее ребенку тогда было 14 месяцев.

Сейчас она мать четверых детей, третий и четвертый дети были рождены от йеменских террористов. Льюэйтвейт пообещала вырастить всех своих четырех детей как настоящих джихадистов.

Саманта Льюэйтвейт. ФОТО: / AP

Интерпол объявил Льюэйтвейт в розыск после того, как связал ее с терактом в торговом комплексе Westgate в Найроби в 2013 году. Тогда погибли 71 и пострадали 200 человек.

Ее связывают и с другими нападениями, в том числе с убийством боевиками 148 людей в 2015 году. В Йемене, как полагают, она занималась вербовкой женщин-смертниц.