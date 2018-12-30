Видео: российские тренеры подрались во время хоккейного матча

Во время матча Молодежной хоккейной лиги МХЛ произошла драка между тренерами команд. По ходу второго периода встречи между "Тюменским Легионом" и "Стальными Лисами" наставник магнитогорской команды Дмитрий Стулов поспорил с одним из членов тренерского штаба "Легиона" из-за спорного эпизода, после чего между ними завязалась драка, передает Newsru.com.