Видео: российские тренеры подрались во время хоккейного матча

Во время матча Молодежной хоккейной лиги МХЛ произошла драка между тренерами команд. По ходу второго периода встречи между "Тюменским Легионом" и "Стальными Лисами" наставник магнитогорской команды Дмитрий Стулов поспорил с одним из членов тренерского штаба "Легиона" из-за спорного эпизода, после чего между ними завязалась драка, передает Newsru.com.
Предположительно, оппонентом Стулова по драке стал главный тренер тюменской команды Владимир Гусев.
После окончания инцидента Стулов вернулся на скамейку запасных, как это прекрасно видно на видео, в разорванной рубашке.
Встреча закончилась победой "Стальных Лис"со счетом 5:1. "Лисицы" (54 очка) располагаются на четвертом месте Восточной конференции, "Легион" (39) пока за пределами восьмерки, он находится на 13-й строчке в турнирной таблице.
Тюменский Легион - Стальные лисы. Драка тренеров, порванная рубашка. До нового года - два дня. pic.twitter.com/ocL701cSIp— Артем Гаев (@gaevart) 30 декабря 2018 г.