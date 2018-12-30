Приостановка работы правительства США: как это скажется на визах эстонцев?

«В связи с частичной приостановкой работы правительственных учреждений США данную страницу в Facebook не будут обновлять до тех пор, пока не возобновятся рабочие процессы. Исключением является информация, касающаяся безопасности людей. Во время приостановок работы продолжается оказание намеченные паспортных и визовых услуг», - сообщило посольство.

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и конгрессом вспыхнул из-за пограничного заграждения и привел к частичной приостановке работы правительственных ведомств. По словам Трампа, он ждет возобновления переговоров со стороны демократов, чтобы прекратить частичную приостановку работы правительства, которая, судя по всему, будет продолжаться как минимум до нового года.

Трамп требует выделить миллиарды долларов на стену, которую он планирует построить на границе между США и Мексикой. Демократы отказываются предоставить эти средства.

Из-за этого Трамп отменил запланированный отпуск во Флориде и обращается к демократам через Twitter.

Советники Трампа утверждают, что демократы покинули стол переговоров. Демократы говорят, что Белый дом уже несколько недель не пытается выйти на связь с главой фракции демократов в Палате представителей конгресса Нэнси Пелози, которая, скорее всего, станет спикером палаты, когда ее новый созыв соберется в четверг.