Видео инцидента в Таллинне: для подобного маневра у водителя должна быть веская причина

На видео снято, как водитель, игнорируя красный сигнал светофора, объезжает впереди стоящую машину и резко поворачивает налево, двигаясь не по полосе.

Geenius выразил надежду, что причиной подобного поступка водителя могли стать минимум начавшиеся роды или какие-либо медицинские показатели, которые просто не давали возможности немного постоять на светофоре.