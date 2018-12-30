Вс, 30.12.2018
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  • Видео инцидента в Таллинне: для подобного маневра у водителя должна быть веская причина

Видео инцидента в Таллинне: для подобного маневра у водителя должна быть веская причина

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ФОТО: скриншот

Портал Geenius опубликовал запись с видеорегистратора, на которой запечатлено, как в столичном районе Мустамяэ водитель Skoda грубо нарушает правила ПДД.

На видео снято, как водитель, игнорируя красный сигнал светофора, объезжает впереди стоящую машину и резко поворачивает налево, двигаясь не по полосе. 

Geenius выразил надежду, что причиной подобного поступка водителя могли стать минимум начавшиеся роды или какие-либо медицинские показатели, которые просто не давали возможности немного постоять на светофоре.

Если же причиной стала боязнь опоздать на встречу или просто отсутствие терпения, тогда водителю будет полезно присоединиться к программе «Обратно в автошколу».

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