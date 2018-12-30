Глава Православной церкви Украины прояснил ее будущий статус

По его словам, "почти ни одна" из поместных церквей не получила статус патриархата сразу. "Это сейчас, возможно не актуально, но впоследствии, когда мы станем большой сильной единственной церковью в Украине, то это станет вопросом времени, - продолжил митрополит. - А сейчас мы должны пройти этот этап становления и признания нашего автокефального статуса другими поместными православными церквами".

Рождество в Украине продолжат отмечать 7 января

Отвечая на вопрос о возможном переходе на григорианский календарь, по которому живет Константинопольский патриархат, Епифаний высказался против поспешного проведения календарной реформы. "Сейчас, начиная строительство единой поместной Православной церкви, мы должны избегать тех вопросов, которые разделяют", - пояснил глава ПЦУ.

"Мы верим в то, что в будущем, - но это вопрос времени - когда украинцы в большинстве будут желать праздновать Рождество Христово по новому стилю, церковь откликнется на этот запрос украинского общества", - продолжил митрополит.

Процедура предоставления автокафелии пройдет 5-6 января

Процедура предоставления ПЦУ томоса (указа) об автокефалии пройдет 5-6 января в храме Святого Юрия-Победоносца в Стамбуле, сообщил Епифаний. Сначала предстоятель ПЦУ проведет молебен вместе с Вселенским патриархом Варфоломеем, который затем официально подпишет томос. После этого состоится торжественное богослужение и вручение томоса об автокефалии.