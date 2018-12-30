Внимательность соседа уберегла жителей многоквартирного дома от несчастья перед Новым годом
30 декабря 2018, 16:37
Вчера около 23:30 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в здании на улице Рийя в Валга, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Выяснилось, что в двухкомнатной квартире двухэтажного деревянного дома горел шкаф, на котором был телевизор. Загорелись также стена и дверной косяк, сообщает Лыунаский спасательный центр.
«К счастью, один сосед заметил в коридоре дым и вызвал спасателей», - сказал пресс-секретарь спасательного центра Марек Кийк. Пожар был потушен, огонь не вышел за пределы квартиры.
Во время пожара в квартире людей не было. «К сожалению, там не был установлен дымовой датчик», - отметил Кийк.