Вс, 30.12.2018
Неправильно заставлять сотрудников работать ночью. Кто вообще захочет работать? Люди хотят спать. Олег Гросс
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  • Внимательность соседа уберегла жителей многоквартирного дома от несчастья перед Новым годом

Внимательность соседа уберегла жителей многоквартирного дома от несчастья перед Новым годом

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Фото иллюстративное.

ФОТО: Kenno Soo

Вчера около 23:30 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в здании на улице Рийя в Валга, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Выяснилось, что в двухкомнатной квартире двухэтажного деревянного дома горел шкаф, на котором был телевизор. Загорелись также стена и дверной косяк, сообщает Лыунаский спасательный центр.

«К счастью, один сосед заметил в коридоре дым и вызвал спасателей», - сказал пресс-секретарь спасательного центра Марек Кийк. Пожар был потушен, огонь не вышел за пределы квартиры.

Во время пожара в квартире людей не было. «К сожалению, там не был установлен дымовой датчик», - отметил Кийк.

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