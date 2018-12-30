Картина дня: задержание в Таллинне подозреваемого в воровстве финна, гибель русской семьи в Финляндии и опасный маневр в Мустамяэ

Эстонская полиция задержала финна, укравшего из сейфа своего работодателя 150 000 евро

Молодой человек из Финляндии, укравший из сейфа 150 000 евро, вчера вечером был задержан в Эстонии. Читайте далее...

Трагическая авария: в Финляндии погибли трое россиян – двое взрослых и ребенок

В результате аварии, случившейся в субботу вечером в северной части города Оулу, Финляндия, погибли трое, сообщает полиция. В ДТП столкнулись легковая машина и грузовик. Читайте далее...

Видео инцидента в Таллинне: для подобного маневра у водителя должна быть веская причина

Портал Geenius опубликовал запись с видеорегистратора, на которой запечатлено, как в столичном районе Мустамяэ водитель Skoda грубо нарушает правила ПДД. Читайте далее...

Галерея и видео: из банка в центре Таллинна сообщили о пожаре, спасатели возгорания не обнаружили

В воскресенье после полуночи сообщили о пожаре в центре Таллинна на улице Лийвалайа в здании банка Luminor, прибывшая на место происшествия спасательная бригада пожара не обнаружила. Читайте далее...

Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море

Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 29 декабря, подписал закон о расширении зоны украинского контроля в Черном море. Закон, получивший название "О прилегающей зоне Украины" расширяет ее (это следующая за территориальными водами государства зона) с 12 до 24 морских миль. Читайте далее...

В Улан-Уде упал вертолет, четыре человека погибли

В результате крушения частного вертолета в пригороде столицы Бурятии погибли четыре человека. Читайте далее...

Смягчатся требования к зданиям с околонулевым энергопотреблением

С 1 января в соответствии с постановлением впервые вступят в действие исключения из требований к зданиям с околонулевым потреблением энергии. Читайте далее...

График: смотрите, кто стал самым крупным в мире производителем оружия

В прошлом (2017) году продажи оружия и военной техники выросли на 2,5 процента до 398,2 миллиардов долларов. Предприятия США заработали на этом 225,5 миллиардов долларов. Читайте далее...

Фото: в столице Сербии прошла многотысячная акция протеста

В Белграде четвертые выходные подряд продолжаются антиправительственные протесты. Около 25 тысяч человек прошли протестным маршем по центру столицы Сербии в субботу, 29 декабря. Организаторами акции выступило объединение оппозиционных партий, в которое входят как крайне левые, так и ультраправые политические силы. В то же время корреспондент информагентства AFP отметил, что на демонстрации не были замечены символы каких-либо политических партий. Читайте далее...

Топ-5 самых суровых тюремных приговоров за 2018 год

Портал Postimees в конце года публикует пять самых суровых приговоров преступникам за 2018 год. Автор учитывал длительность тюремного срока. Читайте далее...

Председатель Еврокомиссии обвинил страны ЕС в вопиющем лицемерии