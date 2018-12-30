Вс, 30.12.2018
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  • Картина дня: задержание в Таллинне подозреваемого в воровстве финна, гибель русской семьи в Финляндии и опасный маневр в Мустамяэ

Картина дня: задержание в Таллинне подозреваемого в воровстве финна, гибель русской семьи в Финляндии и опасный маневр в Мустамяэ

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Взлом сейфа. Иллюстративное фото.

ФОТО: /

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями воскресенья.

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