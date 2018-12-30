Картина дня: задержание в Таллинне подозреваемого в воровстве финна, гибель русской семьи в Финляндии и опасный маневр в Мустамяэ

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями воскресенья.
Эстонская полиция задержала финна, укравшего из сейфа своего работодателя 150 000 евро
Молодой человек из Финляндии, укравший из сейфа 150 000 евро, вчера вечером был задержан в Эстонии. Читайте далее...
Трагическая авария: в Финляндии погибли трое россиян – двое взрослых и ребенок
В результате аварии, случившейся в субботу вечером в северной части города Оулу, Финляндия, погибли трое, сообщает полиция. В ДТП столкнулись легковая машина и грузовик. Читайте далее...
Видео инцидента в Таллинне: для подобного маневра у водителя должна быть веская причина
Портал Geenius опубликовал запись с видеорегистратора, на которой запечатлено, как в столичном районе Мустамяэ водитель Skoda грубо нарушает правила ПДД. Читайте далее...
Галерея и видео: из банка в центре Таллинна сообщили о пожаре, спасатели возгорания не обнаружили
В воскресенье после полуночи сообщили о пожаре в центре Таллинна на улице Лийвалайа в здании банка Luminor, прибывшая на место происшествия спасательная бригада пожара не обнаружила. Читайте далее...
Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море
Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 29 декабря, подписал закон о расширении зоны украинского контроля в Черном море. Закон, получивший название "О прилегающей зоне Украины" расширяет ее (это следующая за территориальными водами государства зона) с 12 до 24 морских миль. Читайте далее...
В Улан-Уде упал вертолет, четыре человека погибли
В результате крушения частного вертолета в пригороде столицы Бурятии погибли четыре человека. Читайте далее...
Смягчатся требования к зданиям с околонулевым энергопотреблением
С 1 января в соответствии с постановлением впервые вступят в действие исключения из требований к зданиям с околонулевым потреблением энергии. Читайте далее...
График: смотрите, кто стал самым крупным в мире производителем оружия
В прошлом (2017) году продажи оружия и военной техники выросли на 2,5 процента до 398,2 миллиардов долларов. Предприятия США заработали на этом 225,5 миллиардов долларов. Читайте далее...
Фото: в столице Сербии прошла многотысячная акция протеста
В Белграде четвертые выходные подряд продолжаются антиправительственные протесты. Около 25 тысяч человек прошли протестным маршем по центру столицы Сербии в субботу, 29 декабря. Организаторами акции выступило объединение оппозиционных партий, в которое входят как крайне левые, так и ультраправые политические силы. В то же время корреспондент информагентства AFP отметил, что на демонстрации не были замечены символы каких-либо политических партий. Читайте далее...
Топ-5 самых суровых тюремных приговоров за 2018 год
Портал Postimees в конце года публикует пять самых суровых приговоров преступникам за 2018 год. Автор учитывал длительность тюремного срока. Читайте далее...
Председатель Еврокомиссии обвинил страны ЕС в вопиющем лицемерии
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер обвинил страны Европейского Союза в "вопиющем лицемерии" в вопросе противодействия нелегальной миграции. Об этом он заявил в интервью изданию Welt am Sonntag, которое вышло в воскресенье, 30 декабря. Читайте далее...
Авария в Таллинне: пожилой водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Вчера днем в Таллинне пожилой водитель сбил женщину нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую увезли в больницу, сообщила полиция. Читайте далее...
Биткойн – инвестиционная катастрофа 2018 года
Достигший стоимости почти 20 000 долларов в середине декабря прошлого года биткойн на сегодняшний день потерял четыре пятых своей стоимости, пишет Majandus24. По данным российской консалтинговой фирмы «ФинЭкспертиза», биткойн стал самым плохим инвестиционным инструментом в уходящем году. Читайте далее...
Массовая драка в центре Санкт-Петербурга попала на видео
В центре Санкт-Петербурга произошла массовая драка. Кадры происшествия были опубликованы в Instagram. На них видно, как на улице Думской, известной большим количеством баров и клубов, происходит потасовка, в которой пострадали как минимум три человека. Читайте далее...
Самая разыскиваемая преступница «Белая вдова» готовит теракты по всему миру
Сотрудники британской разведки считают, что самая разыскиваемая террористка в мире, уроженка Великобритании Саманта Льюэйтвейт, известная как «Белая вдова», готовит новые теракты по всему миру, в том числе в Лондоне. Читайте далее...
Приостановка работы правительства США: как это скажется на визах эстонцев?
Посольство США в Таллинне сообщило в социальных сетях, что несмотря на приостановку работы правительства США намеченные паспортные и визовые услуги будут продолжаться. Читайте далее...
Внимательность соседа уберегла жителей многоквартирного дома от несчастья перед Новым годом
Вчера около 23:30 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в здании на улице Рийя в Валга. Читайте далее...