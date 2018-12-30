Лавров: Россия примет ответные меры на размещение в Европе американских ракет

"К сожалению, наши европейские коллеги, самостоятельность которых мы бы хотели видеть в их практических действиях, пока не очень к ней готовы и следуют за США даже в тех случаях, когда это явно противоречит их интересам", - сказал он в эфире программы "Москва. Путин. Кремль" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

"Приведу пример: голосование по российской резолюции в поддержку сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Больше всего волнений по поводу решения США выйти в одностороннем порядке из этого Договора мы слышали в Европе. Но весь Европейский Союз проголосовал против нашего предложения, то есть, по сути дела, за то, чтобы ДРСМД перестал существовать и чтобы над Европой опять нависла угроза размещения американских ракет, запрещенных в соответствии с этим договором", - отметил министр.

"Следующим шагом, конечно же, будут ответные меры Российской Федерации", - подчеркнул Лавров.