Украинцы смогут посещать страны Балтии без паспорта

Вскоре украинцы смогут посещать страны Балтии только по внутренним ИД-картам, а загранпаспорт во время путешествий в Прибалтику не понадобится. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook, передает портал Korrespondent.

"Вы можете по ИД-карте посещать без паспорта Турцию, Грузию, и Катар, а в ближайшее время к этому перечню добавятся и страны Прибалтики", - говорится в сообщении МВД Украины.