Вс, 30.12.2018
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Украинцы смогут посещать страны Балтии без паспорта

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Украинский паспорт.

ФОТО: VASILY FEDOSENKO / REUTERS

Вскоре украинцы смогут посещать страны Балтии без заграничного паспорта, а только по внутренним ИД-картам.

Вскоре украинцы смогут посещать страны Балтии только по внутренним ИД-картам, а загранпаспорт во время путешествий в Прибалтику не понадобится. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook, передает портал Korrespondent.

"Вы можете по ИД-карте посещать без паспорта Турцию, Грузию, и Катар, а в ближайшее время к этому перечню добавятся и страны Прибалтики", - говорится в сообщении МВД Украины.

В течение 2018 года граждане Украины оформили 4 млн 700 биометрических паспортов для выезда за границу.

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