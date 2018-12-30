Галерея: сливки общества прибыли на новогодний бал в «Ванемуйне»

Бал проходит одновременно в двух зданиях – в театре и в концертном зале. Между этими двумя зданиями находится кафе Shakespeare, боковые двери которого в вечер бала открываются и гости могут удобно переходить из одного зала в другой, наслаждаться как танцами в концертном зале и программами балетной, оперной и драматической труппы в зале театра, так и развлекательной концертной программой в кафе.