Галерея: сливки общества прибыли на новогодний бал в «Ванемуйне»

Сегодня вечером тартуские сливки общества собрались в «Ванемуйне», где проходит традиционный новогодний бал, сообщает Tartu Postimees.
Бал проходит одновременно в двух зданиях – в театре и в концертном зале. Между этими двумя зданиями находится кафе Shakespeare, боковые двери которого в вечер бала открываются и гости могут удобно переходить из одного зала в другой, наслаждаться как танцами в концертном зале и программами балетной, оперной и драматической труппы в зале театра, так и развлекательной концертной программой в кафе.
На сцене концертного зала будет выступать симфонический оркестр «Ванемуйне», а также Биргит, Таня, ансамбль Swingers и Лаури Лийв.
В кафе Shakespeare споет Мерили Йохансон.
В зале театра ожидаются программы балетной, оперной и драматической трупп, а также ночной концерт, на котором выступит группа The Others, солист которой — Микк Саар.
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