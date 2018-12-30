Вс, 30.12.2018
Надо объяснять, что миграционное соглашение направлено на то, чтобы сюда не попадали нелегальные мигранты. Юри Ратас

Галерея: сливки общества прибыли на новогодний бал в «Ванемуйне»

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Сегодня вечером тартуские сливки общества собрались в «Ванемуйне», где проходит традиционный новогодний бал, сообщает Tartu Postimees.

Бал проходит одновременно в двух зданиях – в театре и в концертном зале. Между этими двумя зданиями находится кафе Shakespeare, боковые двери которого в вечер бала открываются и гости могут удобно переходить из одного зала в другой, наслаждаться как танцами в концертном зале и программами балетной, оперной и драматической труппы в зале театра, так и развлекательной концертной программой в кафе.

На сцене концертного зала будет выступать симфонический оркестр «Ванемуйне», а также Биргит, Таня, ансамбль Swingers и Лаури Лийв.

В кафе Shakespeare споет Мерили Йохансон.

В зале театра ожидаются программы балетной, оперной и драматической трупп, а также ночной концерт, на котором выступит группа The Others, солист которой — Микк Саар.

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