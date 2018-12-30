В Россию спецрейсом отправили 30 детей убитых боевиков ИГ

"Несколько минут назад из международного аэропорта Багдада взлетел спецрейс и взял курс на Москву. На его борту тридцать детей, которые до сих пор содержались в Ираке в местах лишения свободы. Из них 24 ребенка из Дагестана, трое из Чечни, а также из Москвы и Пензы", - сказал он.

"Работа по решению проблемы возвращения российских детей на родину ведется по поручению президента России Владимира Путина и не приостанавливалась ни на минуту. Так будет и дальше, пока не выполним поручение в полном объеме", - добавил глава Чечни.

В конце февраля представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби сообщил, что в иракских тюрьмах находятся 36 женщин и 65 детей из России, которые были вовлечены боевиками в деятельность террористической организации ИГ.

Отвечая на вопрос, из каких регионов россиянки выехали в Ирак, Сабсаби сказал: "Почти вся Россия: Дагестан, Волгоград, Тверь, Тюмень, Чечня, Ингушетия, Красноярск, Москва".