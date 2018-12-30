На 40 процентов дороже: для жителей Эстонии электричество еще никогда не было таким дорогим

В 2018 году самым неприятным ростом цены стало подорожание электричества на более 40 процентов. Такой дорогой электроэнергия еще никогда не была для частных потребителей, передает Postimees.
Средняя цена биржи электроэнергии NordPool Spot в Эстонии в 2018 году была 47,07 евро за мегаватт в час (4,71 центов за киловатт в час), что на 41,8 процентов больше, чем средняя цена в прошлом году. Это самая высокая цена, которую когда-либо приходилось платить потребителю.
Средняя цена в декабре в сравнении с ноябрем выросла на 0,8 процентов и в сравнении с декабрем прошлого года — на две трети до 53,05 евро за мегаватт в час (до 5,31 центов за киловатт в час). Но это не стало самым большим показателем средней цены. Самая большая в истории средняя цена за месяц была зафиксирована в августе уходящего года — 55,38 евро за мегаватт в час (5,54 центов за киловатт в час). Для выбравших биржевой пакет частных клиентов и небольших потребителей цена за электричество никогда не была такой высокой.
Цена за электричество для частных и небольших потребителей начала зависеть от цены на бирже с 2013 года. Эстония присоединилась к бирже NordPool Spot в апреле 2010 года, и крупные потребители, которым приходилось покупать электроэнергию по биржевой цене, испытали свой первый шок спустя несколько месяцев - в августе того же года, когда средняя цена на бирже выросла до 56,62 евро за мегаватт в час (5,66 цента за киловатт в час). Это также самая высокая средняя цена на сегодняшний день.