На 40 процентов дороже: для жителей Эстонии электричество еще никогда не было таким дорогим

Средняя цена биржи электроэнергии NordPool Spot в Эстонии в 2018 году была 47,07 евро за мегаватт в час (4,71 центов за киловатт в час), что на 41,8 процентов больше, чем средняя цена в прошлом году. Это самая высокая цена, которую когда-либо приходилось платить потребителю.

Средняя цена в декабре в сравнении с ноябрем выросла на 0,8 процентов и в сравнении с декабрем прошлого года — на две трети до 53,05 евро за мегаватт в час (до 5,31 центов за киловатт в час). Но это не стало самым большим показателем средней цены. Самая большая в истории средняя цена за месяц была зафиксирована в августе уходящего года — 55,38 евро за мегаватт в час (5,54 центов за киловатт в час). Для выбравших биржевой пакет частных клиентов и небольших потребителей цена за электричество никогда не была такой высокой.