Вс, 30.12.2018
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Пенсионные фонды Эстонии завершили 2018 год в минусе
В плюс вышел только один банк

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Пенсия.

ФОТО: SCANPIX

Тяжелый год для рынков акций повлиял на производительность эстонских пенсионных фондов. 

В этом году среди фондов второй ступени пенсионного страхования, в которых находится подавляющее большинство накоплений жителей страны, в плюс вышел лишь фонд банка LHV, рост составил 0,06%, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Фонды Swedbank потеряли чуть более 4%, Luminor 4,5%, а банк SEB - почти 5%. Эксперты во многом связывают это с нестабильным положением на биржах США и Китая в этом году.

В банке LHV считают, что они смогли остаться в плюсе лишь из-за более консервативной политики инвестирования.

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