Пенсионные фонды Эстонии завершили 2018 год в минусе

В этом году среди фондов второй ступени пенсионного страхования, в которых находится подавляющее большинство накоплений жителей страны, в плюс вышел лишь фонд банка LHV, рост составил 0,06%, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Фонды Swedbank потеряли чуть более 4%, Luminor 4,5%, а банк SEB - почти 5%. Эксперты во многом связывают это с нестабильным положением на биржах США и Китая в этом году.