Галерея: в Раквере почтили память убитого протоиерея Сергия Флоринского

Сначала в храме Рождества Пресвятой Богородицы прошла Божественная литургия, а затем состоялся крестный ход к месту расстрела в лесу Палермо, где сейчас установлен мемориал в память о жертвах красного террора, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Фактически в протоколе допроса сказано: "Вина моя в том, что я священник, в чем и расписываюсь". То есть он не отказался ни от того, что он священник, ни от того, что он христианин", - сказал протоиерей Александр Лебедев.