Вс, 30.12.2018
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  • Галерея: в Раквере почтили память убитого протоиерея Сергия Флоринского

Галерея: в Раквере почтили память убитого протоиерея Сергия Флоринского

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В Раквере более 100 человек участвовали в крестном ходе, которым почтили память протоиерея Сергия Флоринского, расстреленного большевиками ровно 100 лет назад.

Сначала в храме Рождества Пресвятой Богородицы прошла Божественная литургия, а затем состоялся крестный ход к месту расстрела в лесу Палермо, где сейчас установлен мемориал в память о жертвах красного террора, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Напомним, что в 2002 году Сергий Флоринский был причислен Русской Православной Церковью к лику священномучеников для общецерковного почитания.

"Фактически в протоколе допроса сказано: "Вина моя в том, что я священник, в чем и расписываюсь". То есть он не отказался ни от того, что он священник, ни от того, что он христианин", - сказал протоиерей Александр Лебедев. 

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