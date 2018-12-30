В центре Санкт-Петербурга автомобиль сбил шестерых пешеходов
Автомобиль сбил шестерых пешеходов после столкновения с другой машиной на Невском проспекте Санкт-Петербурга, трое пострадавших получили тяжелые травмы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УГИБДД в воскресенье.
"По предварительной информации, в 17:25 в Центральном районе на пересечении набережной реки Фонтанки с Невским проспектом произошло столкновение автомобилей Mercedes и Subaru Forester с последующим наездом Mercedes на шестерых пешеходов", - сказал собеседник.
Трое пешеходов, в том числе ребенок на вид 11-13 лет, получили тяжелые травмы.
Личности пострадавших устанавливаются, добавили в управлении.
Как уточняет отдел пропаганды регионального УГИБДД, в числе шести пострадавших в аварии у Аничкова моста двое несовершеннолетних. Ранее сообщалось о троих госпитализированных и одном ребенке.
По данным издания «Фонтанка», вечером 30 декабря в детскую больницу имени Раухфуса поступили двое тринадцатилетних. У девочки осмотрели ушибы и отправили домой, а вот мальчик с множественными ранениями помещен в реанимацию.