Вс, 30.12.2018
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В центре Санкт-Петербурга автомобиль сбил шестерых пешеходов
Один ребенок в реанимации

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Фото иллюстративное.

ФОТО: Sergei Malgavko / Sergei Malgavko/TASS

Автомобиль сбил шестерых пешеходов после столкновения с другой машиной на Невском проспекте Санкт-Петербурга, трое пострадавших получили тяжелые травмы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УГИБДД в воскресенье.

"По предварительной информации, в 17:25 в Центральном районе на пересечении набережной реки Фонтанки с Невским проспектом произошло столкновение автомобилей Mercedes и Subaru Forester с последующим наездом Mercedes на шестерых пешеходов", - сказал собеседник.

Трое пешеходов, в том числе ребенок на вид 11-13 лет, получили тяжелые травмы.

Личности пострадавших устанавливаются, добавили в управлении.

Как уточняет отдел пропаганды регионального УГИБДД, в числе шести пострадавших в аварии у Аничкова моста двое несовершеннолетних. Ранее сообщалось о троих госпитализированных и одном ребенке.

По данным издания «Фонтанка», вечером 30 декабря в детскую больницу имени Раухфуса поступили двое тринадцатилетних. У девочки осмотрели ушибы и отправили домой, а вот мальчик с множественными ранениями помещен в реанимацию.

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