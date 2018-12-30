В центре Санкт-Петербурга автомобиль сбил шестерых пешеходов

"По предварительной информации, в 17:25 в Центральном районе на пересечении набережной реки Фонтанки с Невским проспектом произошло столкновение автомобилей Mercedes и Subaru Forester с последующим наездом Mercedes на шестерых пешеходов", - сказал собеседник.

Трое пешеходов, в том числе ребенок на вид 11-13 лет, получили тяжелые травмы.

Личности пострадавших устанавливаются, добавили в управлении.

Как уточняет отдел пропаганды регионального УГИБДД, в числе шести пострадавших в аварии у Аничкова моста двое несовершеннолетних. Ранее сообщалось о троих госпитализированных и одном ребенке.