Пн, 31.12.2018
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  • Фото: в тяжелом ДТП пострадали шесть человек, предполагаемый виновник сбежал

Фото: в тяжелом ДТП пострадали шесть человек, предполагаемый виновник сбежал
Одна машина врезалась в дерево, другая - в столб

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В воскресенье вечером в Вильянди на улице Якобсони столкнулись два автомобиля. На место ДТП прибыли несколько бригад скорой помощи, в больницу доставили шесть человек, сообщает Postimees.

В полицию сообщение о ДТП поступило в 21:43. По словам очевидцев, двигавшаяся по улице Якобсони машина Audi на перекрестке проехала на красный сигнал светофора и врезалась в Volvo.

В результате столкновения Audi врезалась в дерево, а Volvo - в столб. После этого водитель Audi сбежал с места ДТП. Его ищет полиция.

По словам пресс-секретаря полиции, в автомобилях, по предварительным данным, было в общей сложности восемь человек, из которых пятерых на скорой помощи доставили в Вильяндискую больницу, а одного - в Клинику Тартуского университета.

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