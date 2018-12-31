Фото: в тяжелом ДТП пострадали шесть человек, предполагаемый виновник сбежал

Фото: в тяжелом ДТП пострадали шесть человек, предполагаемый виновник сбежалОдна машина врезалась в дерево, другая - в столб
31 декабря 2018, 0:14
В воскресенье вечером в Вильянди на улице Якобсони столкнулись два автомобиля. На место ДТП прибыли несколько бригад скорой помощи, в больницу доставили шесть человек, сообщает Postimees.
В полицию сообщение о ДТП поступило в 21:43. По словам очевидцев, двигавшаяся по улице Якобсони машина Audi на перекрестке проехала на красный сигнал светофора и врезалась в Volvo.
В результате столкновения Audi врезалась в дерево, а Volvo - в столб. После этого водитель Audi сбежал с места ДТП. Его ищет полиция.
По словам пресс-секретаря полиции, в автомобилях, по предварительным данным, было в общей сложности восемь человек, из которых пятерых на скорой помощи доставили в Вильяндискую больницу, а одного - в Клинику Тартуского университета.