В этом году лишь двое членов Рийгикогу ни разу не выступали во время заседаний

Активнее всех в этом году выступала член Свободной партии Криста Ару. Она брала слово 293 раза. В 246 случаях она задавала вопросы, а в 47 – выступала с речью. Немного уступает Ару внефракционный Пеэтер Эрнитс — на его счету 292 выступления: 252 вопроса и 38 речей.

Вельман объяснил свою молчаливость тем, что он является опытным политиком, поэтому знает, как это все устроено. «Мне нет смысла выступать с речью или задавать вопросы, когда все уже решено в правительстве. Ни для кого не секрет, что от выступлений и вопросов в зале заседаний нет никакого толку. Правительство свое решение уже приняло», - сказал политик.

Впервые оказавшийся в Рийгикогу в 1999 году Вельман признал, что по молодости он был более активен. «Теперь я мудрее. Выступаю только на собраниях фракции или на заседаниях комиссии», - сказал он.

Михаил Корб сообщил, что не выступать в парламенте — это его стиль. «Вопросы на заседаниях парламента нужно задавать, чтобы получить дополнительную информацию. До сей поры я добывал ее из других источников», - пояснил он.

По словам генсека Центристской партии, он продуктивно работает в составе комиссии, поэтому в том, что он не выступает в Рийгикогу, нет никакой проблемы. «Как это я не принимаю активного участия? Если я не задаю вопросов зале заседаний, это не значит, что я не принимаю участия в созидательном процессе. Я пишу статьи, общаюсь с избирателями и делаю работу в рамках партии», - перечислил он.

Самый болтливый член Рийгикогу Криста Ару сказала, что она просто делала свою работу и никогда не задумывалась над тем, что займет первую строчку в подобном рейтинге. «В этом и заключается работа парламентария, за это я получаю зарплату. Я занимаюсь законопроектами. Если мне что-то непонятно — я спрашиваю», - сказала она.