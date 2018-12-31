Ключевые слова: вождение в пьяном виде, курение, отсутствие дымового датчика

В огне и на дороге в этом году погибших оказалось больше, чем в прошлом. А смертей в результате несчастных случаев на воде, убийств и иного – примерно столько же, подводит печальные итоги Postimees.
Убивают чаще всего острыми предметами
В этом году полиция возбудила 44 уголовных дела по статьям об убийстве, убийстве с отягчающими или покушении на убийство. Руководитель криминального бюро Ляэнеской префектуры Нильс Семпельсон сказал, что хотя количество убийств и покушений на убийства в последние десятилетия показывает постоянную тенденцию снижения, нам еще есть куда стремиться.
«Да, сейчас в Эстонии убивают в два-три раза реже, чем десять лет назад и почти в десять раз реже, чем в 1990-х годах. Но факт заключается в том, что в Швеции, Дании и Германии убивают в несколько раз реже, чем у нас»,- сказал Семпельсон.
Министерство юстиции в своих анализах подчеркивает, что преобладающая часть убийств происходит из-за личностных и, еще чаще, бытовых конфликтов между знакомыми людьми. В прошлом году в большей части случаев убийств пьяными были как убийца, так и жертва.
Большая часть убийств и покушений на убийства этого года были совершены при помощи колюще-режущих предметов, чаще всего ножом. И в период 2006-2016 годов чаще всего убивали колющими предметами (44 процента), за ними следовали тупые предметы (18 процентов), избиения (14 процентов), удушения (шесть процентов) и нападения с огнестрельным оружием (шесть процентов).
«Убийство – это такое преступление, при котором мы все могли бы подумать о том, могли ли мы и что сделать больше или иначе, чтобы этого не произошло. Может, помогло бы, если бы убийца раньше был наказан иначе, - говорит Семпельсон. – Лучше реабилитирован, прошел лечение от зависимости? Или дома и в школе его иначе воспитывали? Я считаю, что над этими вопросам нужно подумать. Тогда через пару десятков лет мы увидим, что количество убийств в год можно пересчитать по пальцам одной руки».
Самым черным месяцем на дороге был январь
В этом году на дорогах Эстонии погибло на 19 человек больше, чем в прошлом. По состоянию на четверг прошлой недели были зарегистрированы 1433 аварий, в которых погибли 67 человек. В прошлом году дорога прервала жизни 48 человек. В то же время полиция признает, что если смотреть на показатели дорожной смертности в длительной перспективе, то она снижается.
Самым тяжелым месяцем был январь, когда в дорожно-транспортных происшествиях погибли 11 человек. Ведущий чиновник по охране общественного порядка Сирле Лойго сказала, что появление снега каждый год становится сюрпризом: «К сожалению, январь стал месяцем адаптации к зимним дорожным условиям, и в этом году за нее пришлось заплатить очень дорого».
В этом году погибли 12 пешеходов, в прошлом их было девять. Но если посмотреть на общую тенденцию происшествий с гибелью пешеходов, то их количество снижается. Водители, употреблявшие алкоголь, были участниками почти 500 ДТП. По вине пьяных водителей пострадали почти 200 человек.
Всего в этом году полиция поймала более 6500 употреблявших алкоголь водителей, из них более 2500 имели свыше 1,5 промилле алкоголя, что считается уже уголовнонаказуемым опьянением. По словам Лойго, с дороги убирают больше всего именно водителей в состоянии уголовнонаказуемого опьянения. А это, по ее словам, признак того, насколько серьезной социальной проблемой в Эстонии является алкоголизм.
Несчастные случаи с мотоциклистами в этом году унесли шесть жизней. Для сравнения: в прошлом году не погиб ни один мотоциклист. По словам Лойго, причиной этих ДТП могло стать теплое лето и улучшение уровня жизни: «Люди покупают все больше мощных и быстрых мотоциклов, поскольку у них стало больше денег».
Лойго говорит, что на наших улицах появилось слишком много самозваных Оттей Тяняков. По ее словам, непонятно, почему на городских улицах и в дорожном движении нам кажется, что мы опытнее, чем участники «Формулы-1». «Во время ралли участники мчатся со средней скоростью в 125 километров в час, но там обеспечена безопасность зрителей и гонщиков. Но и опытные гонщики иногда теряют контроль над своими машинами».
Бутылка виски в пустой лодке
В пожарах в этом году погибло на 13 человек больше, чем годом ранее. Председатель совета Союза спасения и добровольный спасатель Райт Килланди отметил, что в последние годы очень много погибших, но ни одной конкретной причины он назвать не может: «Сколько бы профилактической работы мы не делали, несчастные случаи все равно происходят».
Килланди доволен тем, что по сравнению с показателями пяти-десятилетней давности количество смертей в пожарах сильно сократилось. Это, по его словам, происходит именно благодаря профилактической работе. Он обращается к людям с напоминанием о том, что датчик дыма и, при необходимости, датчик угарного газа должны быть на потолке.
«Если кто-то чувствует, что его дом недостаточно безопасен, источники тепла в плохом состоянии, или просто ему нужен совет, то, пожалуйста, обращайтесь к добровольным или профессиональным спасателям», - призывает он.
В плане несчастных случаев на воде, по словам Килланди, виден один четкий рисунок: «Типичный пострадавший на воде – это мужчина средних лет, который не надел спасательный жилет и в пустой лодке которого мы находим пустую бутылку виски».
Заместитель генерального директора Спасательного департамента Тауно Сууркиви отметил, что в несчастных случаях с погибшими снова и снова повторяются ключевые слова: алкоголь, курение и отсутствие дымового датчика. В пожарах, как заверил он, чаще всего погибают именно пожилые люди.
В несчастных случаях на воде, по словам Сууркиви, ключевую роль играет излишняя лихость, чаще всего возникающая под воздействием алкоголя: «Находясь у водоемов, нужно присматривать за детьми и помнить золотое правило безопасности на воде – вода и алкоголь несовместимы. Многих несчастных случаев можно было избежать, если бы мы больше замечали и заботились».