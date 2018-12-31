Ключевые слова: вождение в пьяном виде, курение, отсутствие дымового датчика

Несчастные случаи 2018 года. ФОТО: Postimees

Убивают чаще всего острыми предметами

В этом году полиция возбудила 44 уголовных дела по статьям об убийстве, убийстве с отягчающими или покушении на убийство. Руководитель криминального бюро Ляэнеской префектуры Нильс Семпельсон сказал, что хотя количество убийств и покушений на убийства в последние десятилетия показывает постоянную тенденцию снижения, нам еще есть куда стремиться.

«Да, сейчас в Эстонии убивают в два-три раза реже, чем десять лет назад и почти в десять раз реже, чем в 1990-х годах. Но факт заключается в том, что в Швеции, Дании и Германии убивают в несколько раз реже, чем у нас»,- сказал Семпельсон.

Нильс Семпельсон. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Министерство юстиции в своих анализах подчеркивает, что преобладающая часть убийств происходит из-за личностных и, еще чаще, бытовых конфликтов между знакомыми людьми. В прошлом году в большей части случаев убийств пьяными были как убийца, так и жертва.

Большая часть убийств и покушений на убийства этого года были совершены при помощи колюще-режущих предметов, чаще всего ножом. И в период 2006-2016 годов чаще всего убивали колющими предметами (44 процента), за ними следовали тупые предметы (18 процентов), избиения (14 процентов), удушения (шесть процентов) и нападения с огнестрельным оружием (шесть процентов).

«Убийство – это такое преступление, при котором мы все могли бы подумать о том, могли ли мы и что сделать больше или иначе, чтобы этого не произошло. Может, помогло бы, если бы убийца раньше был наказан иначе, - говорит Семпельсон. – Лучше реабилитирован, прошел лечение от зависимости? Или дома и в школе его иначе воспитывали? Я считаю, что над этими вопросам нужно подумать. Тогда через пару десятков лет мы увидим, что количество убийств в год можно пересчитать по пальцам одной руки».

Самым черным месяцем на дороге был январь

В этом году на дорогах Эстонии погибло на 19 человек больше, чем в прошлом. По состоянию на четверг прошлой недели были зарегистрированы 1433 аварий, в которых погибли 67 человек. В прошлом году дорога прервала жизни 48 человек. В то же время полиция признает, что если смотреть на показатели дорожной смертности в длительной перспективе, то она снижается.

Самым тяжелым месяцем был январь, когда в дорожно-транспортных происшествиях погибли 11 человек. Ведущий чиновник по охране общественного порядка Сирле Лойго сказала, что появление снега каждый год становится сюрпризом: «К сожалению, январь стал месяцем адаптации к зимним дорожным условиям, и в этом году за нее пришлось заплатить очень дорого».

Сирье Лойго. ФОТО: Erakogu

В этом году погибли 12 пешеходов, в прошлом их было девять. Но если посмотреть на общую тенденцию происшествий с гибелью пешеходов, то их количество снижается. Водители, употреблявшие алкоголь, были участниками почти 500 ДТП. По вине пьяных водителей пострадали почти 200 человек.