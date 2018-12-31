США в понедельник официально покидают ЮНЕСКО

О прекращении участия в работе организации с 31 декабря 2018 года госдепартамент США объявили бывшей тогда генеральным директором ЮНЕСКО Ирине Боковой в октябре 2017 года.

Одновременно Вашингтон сообщил, что намерен оставаться в организации в статусе постоянного наблюдателя.

Вашингтон мотивировал решение о выходе необходимостью полной, на его взгляд, перестройки ЮНЕСКО, а также негативным отношением организации к политике Израиля в регионе.