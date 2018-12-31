Пн, 31.12.2018
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США в понедельник официально покидают ЮНЕСКО

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ЮНЕСКО

ФОТО: SCANPIX

Решение США о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) вступает в силу в понедельник.

О прекращении участия в работе организации с 31 декабря 2018 года госдепартамент США объявили бывшей тогда генеральным директором ЮНЕСКО Ирине Боковой в октябре 2017 года.

Одновременно Вашингтон сообщил, что намерен оставаться в организации в статусе постоянного наблюдателя.

Вашингтон мотивировал решение о выходе необходимостью полной, на его взгляд, перестройки ЮНЕСКО, а также негативным отношением организации к политике Израиля в регионе.

Израиль также объявил о выходе из ЮНЕСКО после того, как в декабре 2017 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

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