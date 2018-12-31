Эхо Брекзита: Британцы массово получают ирландские паспорта

Число британцев, обратившихся с просьбой о выдаче им ирландских паспортов, выросло на 22% по сравнению с прошлыми годом, в два с лишним раза превысив среднее число ежегодных запросов, поступавших за весь период после референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщил МИД Ирландии.