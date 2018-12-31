Пн, 31.12.2018
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Эхо Брекзита: Британцы массово получают ирландские паспорта

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Мужчина с ирландским паспортом.

ФОТО: PAUL FAITH / AFP / Scanpix

Число британцев, обратившихся с просьбой о выдаче им ирландских паспортов, выросло на 22% по сравнению с прошлыми годом, в два с лишним раза превысив среднее число ежегодных запросов, поступавших за весь период после референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщил МИД Ирландии.

Почти 100 тысяч британцев в 2018 году подали прошения о выдаче им паспортов граждан Ирландии. В прошлом году поступило более 81 тысячи заявок на паспорта, в 2015 году - 46 тысяч, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В ходе референдума о выходе Великобритании из ЕС 2016 года 56% населения Северной Ирландии высказались против Брекзита. В марте 2018 года госсекретарь Великобритании по вопросу выхода из Евросоюза заявил, что Северная Ирландия сможет автоматически остаться членом ЕС, если ее население проголосует за объединение с Ирландией.

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