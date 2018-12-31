В Ласнамяэ беспечность хозяина квартиры привела к пожару

Спасатели обнаружили в одной квартире пригоревшую еду, сам владелец жилья спал. Спасатели проветрили квартиру и провели разъяснительную работу.

Спасательный департамент напоминает, что готовящуюся еду нельзя оставлять без присмотра. В случае блюд, которые необходимо готовить долго, следует использовать кухонные часы, которые напомнят о готовности пищи.