В Ласнамяэ беспечность хозяина квартиры привела к пожару
31 декабря 2018, 9:12
Вчера, 30 декабря, вечером в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Паэ в столичном районе Ласнамяэ. Причиной возгорания стала забытая на плите еда, пишет Postimees.
Спасатели обнаружили в одной квартире пригоревшую еду, сам владелец жилья спал. Спасатели проветрили квартиру и провели разъяснительную работу.
Спасательный департамент напоминает, что готовящуюся еду нельзя оставлять без присмотра. В случае блюд, которые необходимо готовить долго, следует использовать кухонные часы, которые напомнят о готовности пищи.
Невнимательное приготовление пищи, к сожалению, становится трендом. В начале декабря Postimees писал, что в этом году количество пожаров, которые начались из-за халатного приготовления еды, выросло в три раза.