Пн, 31.12.2018
Надо объяснять, что миграционное соглашение направлено на то, чтобы сюда не попадали нелегальные мигранты. Юри Ратас

В Ласнамяэ беспечность хозяина квартиры привела к пожару

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Toiduvalmistamisest alguse saanud põleng. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Päästeamet

Вчера, 30 декабря, вечером в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Паэ в столичном районе Ласнамяэ. Причиной возгорания стала забытая на плите еда, пишет Postimees.

Спасатели обнаружили в одной квартире пригоревшую еду, сам владелец жилья спал. Спасатели проветрили квартиру и провели разъяснительную работу.

Спасательный департамент напоминает, что готовящуюся еду нельзя оставлять без присмотра. В случае блюд, которые необходимо готовить долго, следует использовать кухонные часы, которые напомнят о готовности пищи.

Невнимательное приготовление пищи, к сожалению, становится трендом. В начале декабря Postimees писал, что в этом году количество пожаров, которые начались из-за халатного приготовления еды, выросло в три раза.

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