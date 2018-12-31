Новогоднее обращение премьер-министра: все мы должны жить хорошо, меньшего мы не можем себе позволить

Дорогие жители Эстонии!

В 2018 году наша Эстония отметила свое столетие. Уже в конце февраля мы вступили в наш второй век. От наших дел, слов и даже мыслей зависит, какими будут наши следующие сотня, несколько сотен и даже тысяча лет. Поэтому будем поступить мудро, говорить разумно и мыслить с оглядкой и по-доброму.

Я надеюсь, что уходящий год дал нам всем поводы для радости. Хочу, чтобы у каждого из нас были близкие, с которыми мы можем поделиться радостью. Все наши люди нужны и ценны для Эстонии – живут ли они на маленьком острове или в большом городе, в деревнях и поселках или за границей. Все мы должны жить хорошо. Меньшее Эстония не может себе позволить.

Я искренне верю, что наше общество должно быть сплоченным, единым и заботливым. Мы должны считаться друг с другом, в том числе с самыми слабыми, а не только с большими и сильными. До тех пор, пока некоторые из нас чувствуют себя незаслуженно обделенными чем-то, мы не сможем утверждать, что хорошо справились.

Я рад, что нам все же часто удается помогать друг другу. Будь то наши гражданские объединения или предприниматели, отдельные люди или самоуправления, а также само государство. Важен вклад каждого из нас в то, чтобы наше общество стало лучше, безопаснее, сильнее и здоровее. Поддерживая нуждающихся, мы помогаем и всем тем, кому помощь не нужна. Именно такой должна быть система ценностей в столетней Эстонии.

Спасибо всем жителям Эстонии, внесшим свою лепту в развитие нашего государства – как дома, так и за рубежом. Дорогие соотечественники, кого жизненный путь увел за пределы Эстонии, знайте - вас всегда ждут на родине.

Дорогие слушатели и зрители!

Мы на пороге 2019 года. Я желаю нам всем, чтобы, оглянувшись год спустя назад, мы ощутили бы радость и душевный покой. Я надеюсь, что мы сможем сказать себе, что действовали верно, говорили правильно и мыслили мудро.

Я желаю всем хороших праздников, много радости вместе с семьями и близкими, успехов и душевного покоя. И еще – чтобы у каждого из нас находилось время для себя и своих любимых!