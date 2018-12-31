При использовании пиротехники следует соблюдать требования безопасности

К сожалению, такие развлечения могут легко выйти из-под контроля, если не проведена необходимая подготовка, предупреждают специалисты в сфере страхования.

В последнем квартале каждого года в СМИ распространяются новости о несчастных случаях, произошедших из-за пиротехники. Зачастую выбирается небезопасное место. Например, ракеты запускаются в непосредственной близости от многоквартирных домов. Из-за этого могут быть разбиты окна или повреждены стены. Кроме того, по этой причине происходят несчастные случаи на балконах. «Ущерб наносится и частным домам. Например ракета может полететь в неправильном направлении и повредить террасу дома или же приземлиться на подсобное здание или гараж», – добавила руководитель отдела страхования жилья IIZI Герту Карбус.

Если несчастный случай с пиротехникой произошел непредвиденно, когда были соблюдены все требования безопасности, он возмещается на основании страховки жилья, если выбрано страховое покрытие от всех рисков.

«Если выяснится, что требования безопасности не были соблюдены, например, ракеты запускались в воздух прямо рядом с домом, страховое общество может уменьшить возмещение,» – подчеркнула Карбус.

Бывают и такие ситуации, когда пущенная ракета летит к соседям. «В таком случае поможет дополнительная защита при страховании ответственности, которая возместит тот ущерб, который был нанесен из-за вас соседям», – прокомментировала руководитель отдела страхования жилья IIZI.

Ракеты могут причинить ущерб и людям, что может привести к очень печальным последствиям. В таком случае будет хорошо, если у вас оформлена страховка ответственности частного лица, которая возместит ущерб пострадавшему.

Несчастные случаи происходят в основном из-за неправильного выбора места, из-за слишком рано произошедшего взрыва или из-за незнания. «Чтобы фейерверк был безопасным, обязательно следует прочитать инструкцию по использованию», – прокомментировала Герту Карбус.

Департамент технического надзора составил правила использования пиротехнических изделий, в соответствии с которыми сначала необходимо прочитать инструкцию по использованию. Важно выбрать подходящее и безопасное место, нельзя держать ракету в руках.

Следует убедиться, что в непосредственной близости нет людей, транспортных средств и зданий.

Ракетой может заниматься один человек, другие должны находиться на безопасном расстоянии.

Нельзя использовать дефектные изделия.