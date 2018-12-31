Пн, 31.12.2018
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Ласнамяэ встретит новый год красочным фейерверком

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Фейерверк все же состоится.

ФОТО: Urmas Luik

Крупнейший столичный район Ласнамяэ встретит новый год традиционно фейерверком, который запустят возле культурного центра «Линдакиви».

Как и в предыдущие годы, местом запуска станет площадка за торговым центром "Котка". Новогодний салют продлится десять минут, и наиболее удобно его будет наблюдать с площадки возле культурного центра "Линдакиви". Красочное 10-минутное представление начнётся 1 января в 00.15.

«В этом году Управа Ласнамяэ присоединяется к благотворительной кампании «Зажжем фейерверк в сердцах людей!» и вместе с другими столичными районами призывает вместо запуска фейерверка пожертвовать деньги Фонду поддержки Таллиннской детской больницы, а запуск пиротехники доверить специалистам», — сказала старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски.

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