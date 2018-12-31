Ласнамяэ встретит новый год красочным фейерверком

Как и в предыдущие годы, местом запуска станет площадка за торговым центром "Котка". Новогодний салют продлится десять минут, и наиболее удобно его будет наблюдать с площадки возле культурного центра "Линдакиви". Красочное 10-минутное представление начнётся 1 января в 00.15.