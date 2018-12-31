Самые крупные финансовые потери и провалы 2018 года

Провалившийся план завода

Маргус Кохава и Ааду Полли. ERIK PROZES / PM/SCANPIX BALTICS

После двух лет планирования и долгих споров, исследования по строительству в Эстонии завода рафинирования дерева стоимостью в миллиарды евро положили на полку. Дело не только в народных протестах, которые сопровождают любое крупное дело, судьбоносным тут стало изменчивое настроение правительства, которое сначало поддерживало исследования, но с приближением выборов резко изменилось. Проще говоря, игры за власть правительства и города студентов за голоса избирателей слишком дорого обошлись предпринимателям.

Активисты Est-For Ааду Полли и Маргус Кохава, дававшие немыслимое количество объяснений, после вынесения решения исчезли из общественного пространства, и поговорить с ними обстоятельство больше ни у кого не получилось. Полли и Кохала трудно в чем-то упрекнуть. По стечению обстоятельств они стали ключевыми главными героями загрязнения Эмайыги и вырубки леса, хотя в действительности они ставили перед собой цель, сохраняя окружающую среду, оставить в Эстонии как можно больше дохода от леса.

Конечно, победителями себя здесь ощущают тартусцы, которые назвали борьбу с особой планировкой завода – делом 2018 года. При этом прежде аналогичное признание получали скорее объекты, построенные за счет налогоплательщика – школа, мост или музей. Однако все это лишь эмоции, поскольку дерево, по-прежнему, вывозится из Эстонии, а дрова, по-прежнему, дорогие.

А действительно рады случившемуся только конкуренты, в том числе, деревообработка Северных стран, которая и дальше сможет пользоваться Эстонией, как задворками, лес которой, при необходимости, можно замечательно вывозить, чувствуя себя там настоящими хозяевами.