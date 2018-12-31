Самые крупные финансовые потери и провалы 2018 года

В конце года принято выбирать самых успешных, но экономическая редакция Postimees и BNS решила заодно отметить и тех, кто в этом году больше всех потерял или провалился, тех, для кого 2018 год еще надолго останется в памяти.
В процессе просеивания явно проявилась пятерка лидеров, а ключевых слов оказалось два: миллиарды и репутация.
Провалившийся план завода
Маргус Кохава и Ааду Полли.
ERIK PROZES / PM/SCANPIX BALTICS
После двух лет планирования и долгих споров, исследования по строительству в Эстонии завода рафинирования дерева стоимостью в миллиарды евро положили на полку. Дело не только в народных протестах, которые сопровождают любое крупное дело, судьбоносным тут стало изменчивое настроение правительства, которое сначало поддерживало исследования, но с приближением выборов резко изменилось. Проще говоря, игры за власть правительства и города студентов за голоса избирателей слишком дорого обошлись предпринимателям.
Активисты Est-For Ааду Полли и Маргус Кохава, дававшие немыслимое количество объяснений, после вынесения решения исчезли из общественного пространства, и поговорить с ними обстоятельство больше ни у кого не получилось. Полли и Кохала трудно в чем-то упрекнуть. По стечению обстоятельств они стали ключевыми главными героями загрязнения Эмайыги и вырубки леса, хотя в действительности они ставили перед собой цель, сохраняя окружающую среду, оставить в Эстонии как можно больше дохода от леса.
Конечно, победителями себя здесь ощущают тартусцы, которые назвали борьбу с особой планировкой завода – делом 2018 года. При этом прежде аналогичное признание получали скорее объекты, построенные за счет налогоплательщика – школа, мост или музей. Однако все это лишь эмоции, поскольку дерево, по-прежнему, вывозится из Эстонии, а дрова, по-прежнему, дорогие.
А действительно рады случившемуся только конкуренты, в том числе, деревообработка Северных стран, которая и дальше сможет пользоваться Эстонией, как задворками, лес которой, при необходимости, можно замечательно вывозить, чувствуя себя там настоящими хозяевами.
Запятнанная репутация
Айвар Рехе.
TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS
Еще в прошлом году во главе Bigbank должен был встать банкир с многолетним опытом Айвар Рехе, но разразившийся скандал с отмыванием денег в банке Danske и вмешательство Финансовой инспекции лишили его этой возможности, а потому Рехе остался лишь советником. В ноябре этого года, когда скандал в Danske приобрел остроту и международные масштабы и освещение, ему вообще пришлось уйти из Bigbank. И хотя ни одного официального подозрения или обвинения ему не предъявлено, именно Рехе десять лет руководил эстонскими филиалами Sampo и Danske, когда они, по сути, превратились в трубу для восточных нерезидентов, переправлявших деньги в западный налоговый рай. От репутации человека, прежде руководившего Налоговым департаментом и считавшегося примером незапятнанности, остались лишь ошметки.
И хотя ведущие теоретики советуют, прежде всего, использовать модели компромиссов, при которой ни одна из сторон не проигрывает, а скорее выигрывает, в реальной жизни все происходит наоборот. Так одна из крупнейших историй успеха Эстонии – продажа казино-фирмы Olympic – принесла крупным собственникам Армину Кару и Яану Корпусову премию за дело всей жизни, но оставила мелких акционеров на бобах.
Болезненная потеря
Ханнес Валликиви.
URMAS LUIK / PARNU POSTIMEES /
И хотя ведущие теоретики советуют, прежде всего, использовать модели компромиссов, при которой ни одна из сторон не проигрывает, а скорее выигрывает, в реальной жизни все происходит наоборот. Так одна из крупнейших историй успеха Эстонии – продажа казино-фирмы Olympic – принесла крупным собственникам Армину Кару и Яану Корпусову премию за дело всей жизни, но оставила мелких акционеров на бобах.
Фирмы по управлению имуществом Trigon и East Capital от лица мелких акционеров оспорили продажу сети казино, поскольку те вместо 1,9 миллиона евро хотели получить от продажи акций 2,3 миллиона. Ссора между мелкими акционерами и крупнейшим покупателем – фирмой частного капитала Novalpina Capital – обострилась до предела. Для воздействия друг на друга использовали все возможные средства, в том числе, угрозы и обвинения.
Самым ярким примером стало то, в какое неловкое положение и под какой жесткий огонь критики попал партнер представлявшего мелких акционеров адвокатского бюро Derling Ханнес Валликиви, который в то же время был членом нотационной и надзирающей комиссии Таллиннской биржи. Когда сначала комиссия не дала разрешения от биржи на продажу Olympic, то именно председателя адвокатуры обвинили в том, что он представляет в комиссии узкие бизнес-интересы одной стороны. Валликиви и биржа объяснили, что он ушел из комиссии в то время, когда там обсуждали вопрос казино.
В любом случае, на первый взгляд именно мелкие акционеры выглядят проигравшими. Новый собственник получил разрешение вывести казино с биржи, а в ходе добровольного предложения о покупке акционерам из предложенных 1,9 евро за акцию, заплатили лишь по 1,4 евро. Правда, для того, чтобы оспорить продажу, еще есть время.
Вечный денежный голод
Меэлис Мильдер.
JAANUS LENSMENT/POSTIMEES / PM/SCANPIX BALTICS
Среди инвесторов распространяются слухи о том, что как только снег начинает сходить, долгосрочный руководитель Baltika Меэлис Мильдер просит дополнительных средств. Будет ли так и нынешней весной, пока сказать сложно, хотя фирма уверенно остается в минусе. Акции предприятия упали до рекордно низкого уровня. В октябре Postimees неоднократно писал, что новый негативный рекорд будет вот-вот побит, так и получилось. На самый низкий уровень акция фирмы скатилась в ноябре, упав ниже границы в 16 центов. До того самый низкий уровень в 0,166 евро был достигнут во времена кризиса российского рубля - 7 октября 1998 года. Правда, в шутку можно отметить, что на Таллиннской бирже не так много фирм, которые находятся там больше 20 лет. Baltika находится на бирже с конца августа 1997 года.
Безнадежный случай
Айво Адамсон.
Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics
В истории Danske маленький Versobank находился в стороне, но в отличие от датского банка его закрыли. У общественности возникло ощущение, что от этого не смог уберечь даже имеющий безупречную репутацию Айво Адамсон. В действительности, к тому времени, как бывший банкир Hansapank Адамсон стал руководителем, план закрытия банка уже созрел, и у него вообще было никакой надежды что-то спасти. Дело было не в очистившем Департамент шоссейных дорог Адамсоне, а в собственниках банка, схемам которых был положен конец. Карьера возглавившего Versobank в июле прошлого года Адамсона, который в числе прочего до поступления на работу в банк входил в состав совета Финансовой инспекции, оказалась очень короткой. Уже в конце марта 2018 года банк был закрыт.