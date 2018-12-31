Уже завтра бесплатные полиэтиленовые пакеты пропадут из магазинов

По словам члена правления Selver Кристи Ломп, это не сильно повлияет на их предприятие, поскольку они на протяжении нескольких лет постепенно ограничивают использование пакетов и к настоящему времени потребитель уже привык к тому, что чрезмерное использование полиэтиленовых пакетов - нецелесообразно.

«Если клиенту нужен тонкий пластиковый пакет для иных целей, чем это предусматривает новое изменение закона в качестве бесплатной раздачи, мы предлагаем возможность купить пакет», - объясняет Ломп, добавляя, что в магазине предлагается и альтернатива - биоразлагаемые полиэтиленовые пакеты, сетчатые, бумажные и текстильные пакеты.

Согласно закону, теперь бесплатно можно раздавать пакеты, если это необходимо для обеспечения гигиены или для первичной упаковки товара россыпью. Это означает, что тонкие полиэтиленовые пакеты не пропадут из отделов овощей и фруктов, поскольку речь идет о необходимости упаковывать товар. В ином случае, например, при покупке промышленных товаров, тонкие пакеты больше бесплатно раздаваться не будут.

По словам и.о. исполнительного директора Maxima Eesti Марко Пыдера, они также уже долгое время предлагают клиентам альтернативные дружелюбные для окружающей среды варианты. Он отметил, что для уменьшения использования полиэтиленовых пакетов, их клиенты уже некоторые время, например, могут в кассах самообслуживания выбирать функцию «Oma kott» и помещать свой мешок в зону для товаров, а потом укладывать туда купленную продукцию. Также Пыдер добавил, что помимо пластиковых пакетов в их ассортименте есть два мешка разных размеров для многократного использования.