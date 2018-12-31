Туристов в Венеции ожидает новый налог

Пошлина предусмотрена проектом итальянского бюджета на 2019 год, утверждение которого сопровождалось сильным давлением со стороны Брюсселя из-за изначально повышенных показателей дефицита госказны (2,4 процента ВВП). Как поясняет на своем сайте Venezia Radio TV, новый сбор носит название tassa di sbarco, что в дословном переводе означает: налог за возможность сойти на берег, пишет DW.com.

Применять его планируют в отношении пассажиров круизных лайнеров, которые прибывают, в частности, в расположенный сравнительно недалеко от исторического центра Венеции терминал Мариттима. Вместе с тем действие пошлины хотят распространить и на гостей города, добирающихся до него на поезде, автомобиле и даже воздушным транспортом.

Надбавку могут включить в стоимость билета

Окончательно все детали, связанные с новым сбором, пока не проработаны. Предполагается, в частности, что он будет взиматься с авиакомпаний и операторов, осуществляющих автобусные и паромные перевозки, а надбавку автоматически включат в стоимость билета на эти транспортные средства.

Вместе с тем мэр Венеции Луиджи Бруньяро пока не комментирует ситуацию с новой пошлиной и призывает дождаться окончательного утверждения бюджета парламентом Италии.

Попытка пополнить госказну

Проект финансового закона на 2019 год предложен коалиционным правительством Италии в составе популистского "Движения "5 звезд" и правой партии "Лига". Документ должен быть окончательно одобрен до 31 декабря - в противном случае в действие грозит вступить механизм "чрезвычайного финансового управления".

Ранее верхняя палата - Сенат республики - и нижняя - Палата депутатов - вынесли вотум доверия кабмину, что фактически означало зеленый свет для законопроекта. Тем не менее формально итоговое голосование по нему должно пройти до конца дня 30 декабря.