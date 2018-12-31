Volkswagen создал мобильную зарядную станцию для электромобилей

Как пишет Engadget , прототип представляет собой аналог портативного аккумулятора для зарядки смартфона. Емкость встроенной батареи станции составляет 360 КВт*ч – этого достаточно чтобы подзарядить до 15 электрокаров. При этом в среднем каждый из них будет заряжаться всего 17 минут, пишет Newsru.com.

При подключении к электросети станция может стать стационарной, а для ее зарядки может использоваться энергия ветра и солнца. При пиковой нагрузке на сеть станция может использоваться для снижения нагрузки на электросеть.

Предполагается, что первые такие зарядные станции появятся в немецком Вольфсбурге в начале 2019 года в рамках пилотного проекта. В 2020 году компания планирует установить их и в других городах.

Напомним, в середине декабря компании BMW и Porsche представили стационарную зарядную станцию для электромобилей, способную менее чем за три минуты зарядить аккумуляторы машины на 100 км пути. Мощность новой зарядки составляет 450 КВт – в три с лишним раза больше, чем у зарядки Supercharger компании Tesla. В ходе испытаний зарядки тестовые электромобили удалось зарядить на 80% за 15 минут, тогда как Supercharger обеспечивает такой же результат примерно за полчаса.

Ранее директор по развитию Volkswagen Майкл Йост объявил, что бензиновые и дизельные моторы нового поколения, которые концерн выпустит в 2026 году, станут последними для компании, а на смену им придут электродвигатели и соответствующие платформы для электромобилей.