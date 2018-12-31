Новогоднее обращение президента Керсти Кальюлайд: все они - это мы и все важны для Эстонии

Дорогие жители Пярну, дорогой народ Эстонии!

Да здравствует Пярну – город рождения независимости Эстонии!

Совсем скоро уйдет в историю год 100-летней годовщины образования Эстонской Республики, и мы встретим год, посвященный эстонскому языку. Юбилейный год позади, хотя празднования по случаю рождения нашей дорогой республики продолжатся еще некоторое время.

Сегодняшний праздник встретят во всех уголках Эстонии. И так же как наш юбилейный год достиг лесов Кургья, улиц Тарту, Вирумаа и Вырумаа, он проник, я надеюсь, в каждый дом Эстонии. Верю, что в прошедшем году каждый нашел для себя моменты, которые следовало отметить, и причины для совместной гордости.

Спасибо всем, кто внес свой вклад в события юбилейного года. Было здорово!

Наступающий год будет годом эстонского языка. Слушать и говорить, спорить и соглашаться или не соглашаться все же лучше на своем родном языке. Ссылки на Таммсааре, Лутса и Кивиряхка однозначно понимаются только нами самими. Это наш код, который во всем мире понимает лишь миллион принадлежащих к нашей нации.

Наша забота и обязанность состоят в том, чтобы число владеющих этим кодом росло, а не уменьшалось. От этого выиграют все те, кто должен владеть этим языком.

Радостно сознавать, что Эстония сегодня живет более зажиточно, чем когда-либо. Объективно говоря, наши дела идут все лучше. Но озабоченность вызывает то, что некоторые матери-одиночки, которые воспитывают ребенка с особыми потребностями, не чувствуют этого. Пожилой человек, находящийся на закате своей жизни в доме престарелых или дома, в одиночестве, не чувствует этого. Человек, который многие годы подвергался насилию или испытал его однажды, не чувствует этого.

Чувствуют ли себя незащищенные люди вовлеченными? Или они ощущают себя брошенными, в то время как Эстония действительно становится более зажиточной, чем когда-либо прежде? Такой вопрос уместно задать и в этот праздничный вечер.

Можем ли мы сами отказаться от чего-то ради того, чтобы кто-то из тех, кто грустен, почувствовал себя хоть немного веселее?