Новогоднее обращение президента Керсти Кальюлайд: все они - это мы и все важны для Эстонии

Эстонии нужны все - те, кто говорит дома на эстонском языке, и те, кто хоть и разговаривают на другом языке, но нашли место для Эстонии в своем сердце, потому что все эти "они" - на самом деле, мы, сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд в своем новогоднем обращении.
Дорогие жители Пярну, дорогой народ Эстонии!
Да здравствует Пярну – город рождения независимости Эстонии!
Совсем скоро уйдет в историю год 100-летней годовщины образования Эстонской Республики, и мы встретим год, посвященный эстонскому языку. Юбилейный год позади, хотя празднования по случаю рождения нашей дорогой республики продолжатся еще некоторое время.
Сегодняшний праздник встретят во всех уголках Эстонии. И так же как наш юбилейный год достиг лесов Кургья, улиц Тарту, Вирумаа и Вырумаа, он проник, я надеюсь, в каждый дом Эстонии. Верю, что в прошедшем году каждый нашел для себя моменты, которые следовало отметить, и причины для совместной гордости.
Спасибо всем, кто внес свой вклад в события юбилейного года. Было здорово!
Наступающий год будет годом эстонского языка. Слушать и говорить, спорить и соглашаться или не соглашаться все же лучше на своем родном языке. Ссылки на Таммсааре, Лутса и Кивиряхка однозначно понимаются только нами самими. Это наш код, который во всем мире понимает лишь миллион принадлежащих к нашей нации.
Наша забота и обязанность состоят в том, чтобы число владеющих этим кодом росло, а не уменьшалось. От этого выиграют все те, кто должен владеть этим языком.
Радостно сознавать, что Эстония сегодня живет более зажиточно, чем когда-либо. Объективно говоря, наши дела идут все лучше. Но озабоченность вызывает то, что некоторые матери-одиночки, которые воспитывают ребенка с особыми потребностями, не чувствуют этого. Пожилой человек, находящийся на закате своей жизни в доме престарелых или дома, в одиночестве, не чувствует этого. Человек, который многие годы подвергался насилию или испытал его однажды, не чувствует этого.
Чувствуют ли себя незащищенные люди вовлеченными? Или они ощущают себя брошенными, в то время как Эстония действительно становится более зажиточной, чем когда-либо прежде? Такой вопрос уместно задать и в этот праздничный вечер.
Можем ли мы сами отказаться от чего-то ради того, чтобы кто-то из тех, кто грустен, почувствовал себя хоть немного веселее?
Потому что все они – наши люди. Те, кто доволен ходом дел, и те, кто чувствует, что успех Эстонии их не затронул. Те, кто считает, что именно такую Эстонию мы хотели, и те, по мнению которых, нам еще предстоит пройти тот или иной путь. Те, кто при опросах общественного мнения выражают позицию большинства, и те, чье мнение разделяют немногие, но зато более громогласно. Те, кто говорит дома на эстонском языке, и те, кто хоть и разговаривают на другом языке, но нашли место для Эстонии в своем сердце. Все они нужны Эстонии, все эти «они» - на самом деле, «мы». Мы должны помнить это и если понадобится, напоминать об этом друг другу.
Когда мы с надеждой будем вступать в новый год, все ли они будут с нами? Может, кто-то рядом с нами очень грустит? Что мы можем сделать лучше? Более того, можем ли мы сами отказаться от чего-то ради того, чтобы кто-то из тех, кто грустен, почувствовал себя хоть немного веселее? Наверное, мы все учимся; так и в будущем году – мы будем учиться тому, как лучше пользоваться богатством общества там, где это необходимо.
Дорогие соотечественники!
100 лет назад, когда завершилась Первая мировая война и началась Освободительная война, Эстонию не ждали с распростертыми объятиями в семье независимых государств. Были и те, кто поддерживал нашу независимость, но той системы безопасности, к которой мы привыкли сегодня, не было. Ее мы видим сегодня из месяца в месяц, на саммитах НАТО и ЕС. То, что является естественным, легко становится незаметным. Но всегда имеет смысл в конце года проверять, не нарушена ли эта система. Не совершает ли кто-нибудь, включая и нас самих, шагов по ее разрушению?
Наш новый год наступает в спорах, потому что впереди выборы. Это хорошо. Споры являются предпосылкой развития общества. Думать интересно. Замечательно слушать представленное на хорошем родном языке искусство диспута.
Мы как раз и хотели такую Эстонию, в которой были бы благополучие и время вдуматься, смелость и желание говорить, забота и любовь, споры и решения. Уверенность в своих поступках и достаточно веры, чтобы по мере сил всегда помогут попавшим в беду.
Каждый человек в Эстонии вносит свой вклад во все то, чего мы достигли. Абсолютно каждый, проживая свою обычную жизнь, образно говоря, приносит в наш муравейник свои иголки. У каждого своя роль, свои права и ответственность, а также возможности. Пусть у нас будет такая Эстония и в 2019 году!
С новым годом, Пярну! С новым годом, Эстония!