Держитесь крепче, взлетаем: цены на такси сегодня ночью вырастут в несколько раз

«Для того чтобы как можно больше водителей были готовы сесть за руль в новогоднюю ночь, большому спросу сопутствуют и соответствующие цены. Клиент должен помнить, что, указав пункт назначения, он может увидеть точную цену до того, как подтвердит заказ», - сообщили из Taxify.

Статистика прошлого года показывает, что по сравнению с обычными ценами в зависимости от времени цены могут подняться в три-шесть раз.

По словам представителя Taxify Алексея Колесникова, цель предприятия – обеспечить, чтобы людям не пришлось ждать машины часами, и они могли безопасно попасть домой тогда, когда они этого хотят: «Поэтому мы должны мотивировать водителей, по-другому мы обслужить увеличение спроса не сможем».

Новогодняя ночь – это самое сладкое время для таксистов-любителей, когда люди обычно перемещаются в разы больше. Прошлогодняя статистика Taxify показывает, что количество поездок резко увеличивается сразу после полуночи, и остается необычно высокой до шести утра.

Заказы Taxify в прошлую новогоднюю ночь. ФОТО: Taxify

По словам Колесникова, до полуночи перемещаются на общественном транспорте, но после этого спрос на такси растет скачкообразно.

«Больше всего в новогоднюю ночь поездки заказывают в первые часы, в промежуток между часом и пятью утра. В это время количество поездок по сравнению с обычными ночами увеличивается в десять раз. Более спокойной ситуация становится после шести утра», - сказал он.