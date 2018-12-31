В Эстонии начнет работать общегосударственная кризисная горячая линия

Об этом BNS напомнили в пресс-службе Министерства социальных дел, отметив, что номер телефона кризисной горячей линии – 116 006.

Цель работы номера – обеспечить своевременную эмоциональную поддержку жертве, а также направить ее за необходимой помощью. Дальнейшую помощь жертве оказывают: женские опорные центры, работники помощи жертвам, местные самоуправления и семейные врачи.

«Многие исследования показывают, что ключевую роль в помощи жертве играет время. Если необходимая помощь поступает своевременно, с большей долей вероятности жертва примет ее», – пояснил руководитель отдела помощи жертвам насилия Департамента социального страхования Яако Салла.

Совместный пярнуский проект доказал необходимость незамедлительного вмешательства всех ведомств, в рамках которого с места происшествия увозили агрессора, а также там же предлагали поддержку и консультацию.

Начиная с 2019 года пярнуский пилотный проект будет запущен по всей Эстонии. «Самое важное – это своевременно оказать помощь пострадавшему, проконсультировать и поддержать его, несмотря на то, было ли начато уголовное производство или нет, а также поддерживать человека до тех пор, пока ситуация не разрешится. Также необходимо быстрое оказание помощи детям, которые стали жертвами насилия, потому что насилие порождает насилие», – подчеркнула министр внутренних дел Катри Райк.

«Критический анализ серьезных случаев семейного насилия показывает, что у специалистов как правило есть информация рисков. Единая система оценивания факторов риска помогает лучше вмешиваться в ситуацию и организовывать совместную работу для того, чтобы социальная система могла бы помогать каждой семье индивидуально», – добавила заместитель генерального директора департамента полиции и погранохраны Криста Аас.

Кроме быстрого реагирования и своевременной помощи жертве также необходимо заниматься агрессором, его взглядами и поведением для того, чтобы прекратить семейное насилие.

Первая социальная программа по исправлению поведения агрессора была запущена в этом году в Таллинне, когда на это впервые были выделены денежные средства. Со следующего года благодаря дополнительному финансированию эта программа будет расширена по всей Эстонии.

С 2019 года до 1 миллиона евро поднимется также финансирование женских опорных центров, что позволит открыть дополнительные опорные центры в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Контакты женских опорных центров доступны на домашней странице департамента социального страхования.