Слишком много аварий: в Таллинне хотят изменить организацию движения на опасном перекрестке
31 декабря 2018, 10:42
Председатель правления муниципального предприятия "Таллиннский городской транспорт" (TLT) Денис Бородич направил столичным властям свои предложения по организации движения в городе.
В своем письме на имя заведующего департаментом транспорта Андреса Харьо Бородич в числе прочего посоветовал изменить организацию движения на улице Хермани таким образом, чтобы выезжать с нее можно было бы только на улицу Кундери, сообщает rus.err.ee.
"На перекрестке улицы Хермани и Тартуского шоссе регулярно происходят аварии с участием трамваев", - объяснил Денис Бородич.
В ответном письме Андрес Харьо пообещал взвесить предложения главы TLT и по-возможности претворить их в жизнь.