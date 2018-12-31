Пн, 31.12.2018
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  • Слишком много аварий: в Таллинне хотят изменить организацию движения на опасном перекрестке

Слишком много аварий: в Таллинне хотят изменить организацию движения на опасном перекрестке

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Фото иллюстративное.

ФОТО: Erik Prozes

Председатель правления муниципального предприятия "Таллиннский городской транспорт" (TLT) Денис Бородич направил столичным властям свои предложения по организации движения в городе.

В своем письме на имя заведующего департаментом транспорта Андреса Харьо Бородич в числе прочего посоветовал изменить организацию движения на улице Хермани таким образом, чтобы выезжать с нее можно было бы только на улицу Кундери, сообщает rus.err.ee

"На перекрестке улицы Хермани и Тартуского шоссе регулярно происходят аварии с участием трамваев", - объяснил Денис Бородич.

В ответном письме Андрес Харьо пообещал взвесить предложения главы TLT и по-возможности претворить их в жизнь.

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