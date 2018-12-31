Новый год в центре Таллинна: танцы на Вабадузе, фейерверк и дополнительные автобусы

Юбилейный год завершится в Таллинне большим концертом и фейерверком на площади Вабадузе.
«Программа концерта начнется в 21.00, когда музыку будет ставить Disco Tallinn. В 21.30 прозвучат слова приветствия и начнется двухчасовой концерт. На сцену выйдут Уудо Сепп, Майан, группа Shanon и ансамбль 2 Quick Start. Завершится концерт выступлением рэпера Генки и Пауля Оя», - рассказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Незадолго до наступления Нового года на большом экране можно будет посмотреть выступление президента Эстонии. Ровно в полночь над площадью Вабадузе можно будет увидеть традиционный фейерверк.
Днем 31 декабря в честь окончания юбилейного года ЭР100 на площади Вабадузе состоится совместное исполнение последнего танца акции «Эстония танцует». Танец начнется 31 декабря в 15:00, а в 14:00 все желающие будут обучены движениям танца.
Программа «Вперед на все сто, Таллинн!» подготовлена в сотрудничестве управы района Кесклинн, организационной команды ЭР100 и Эстонской национальной радиовещательной корпорации.
Безопасность на площади Вабадузе будут обеспечивать полиция и охранники. На площадь Вабадузе можно будет попасть через восемь входов. Запрещается проносить алкогольные напитки и пиротехнику. На площади будет работать пункт оказания первой медицинской помощи.
В новогоднюю ночь автобусы, трамваи и троллейбусы совершат дополнительные рейсы. Начиная с часу ночи будут ходить дополнительные автобусы линий 1A, 8, 40, 42, 60, 63, 67, 68 и 18, троллейбусы линий 1 и 3, и трамваи линии 1 и 4. Подробную информацию можно найти здесь.