Новый год в центре Таллинна: танцы на Вабадузе, фейерверк и дополнительные автобусы

«Программа концерта начнется в 21.00, когда музыку будет ставить Disco Tallinn. В 21.30 прозвучат слова приветствия и начнется двухчасовой концерт. На сцену выйдут Уудо Сепп, Майан, группа Shanon и ансамбль 2 Quick Start. Завершится концерт выступлением рэпера Генки и Пауля Оя», - рассказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Незадолго до наступления Нового года на большом экране можно будет посмотреть выступление президента Эстонии. Ровно в полночь над площадью Вабадузе можно будет увидеть традиционный фейерверк.

Днем 31 декабря в честь окончания юбилейного года ЭР100 на площади Вабадузе состоится совместное исполнение последнего танца акции «Эстония танцует». Танец начнется 31 декабря в 15:00, а в 14:00 все желающие будут обучены движениям танца.

Программа «Вперед на все сто, Таллинн!» подготовлена в сотрудничестве управы района Кесклинн, организационной команды ЭР100 и Эстонской национальной радиовещательной корпорации.

Безопасность на площади Вабадузе будут обеспечивать полиция и охранники. На площадь Вабадузе можно будет попасть через восемь входов. Запрещается проносить алкогольные напитки и пиротехнику. На площади будет работать пункт оказания первой медицинской помощи.