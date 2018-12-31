iPhone XS Max загорелся прямо в кармане пользователя

По словам Хилларда, он купил смартфон всего три назад, когда аппарат внезапно загорелся в заднем кармане его брюк. Сам пользователь отделался испугом, легким ожогом и испорченной одеждой. А iPhone XS Max пришел в негодность, пишет ferra.ru.

Также Хиллард жалуется, что успел надышаться дымом, прежде чем он сумел потушить «пожар». Когда iPhone XS Max загорелся, он был в одной комнате с дамами и ему пришлось выбежать, чтобы снять брюки. Помимо сломанного iPhone XS Max, у пользователя остались залитые огнетушителем ботинки и брюки, последние еще и с дырой на месте кармана.