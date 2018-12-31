Пн, 31.12.2018
Неправильно заставлять сотрудников работать ночью. Кто вообще захочет работать? Люди хотят спать. Олег Гросс

iPhone XS Max загорелся прямо в кармане пользователя

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

iPhone. Иллюстративное фото.

ФОТО: Wang Gang/SIPA ASIA/SIPA / Wang Gang/SIPA ASIA/SIPA

СМИ стало известно о первом случае возгорания iPhone, представленного Apple в 2018 году. Им стала модель iPhone XS Max. О своих злоключениях рассказал американский пользователь из Огайо Джош Хиллард.

По словам Хилларда, он купил смартфон всего три назад, когда аппарат внезапно загорелся в заднем кармане его брюк. Сам пользователь отделался испугом, легким ожогом и испорченной одеждой. А iPhone XS Max пришел в негодность, пишет ferra.ru.

Josh Hillard Exploding Iphone Xs Max Idrop News

Также Хиллард жалуется, что успел надышаться дымом, прежде чем он сумел потушить «пожар». Когда iPhone XS Max загорелся, он был в одной комнате с дамами и ему пришлось выбежать, чтобы снять брюки. Помимо сломанного iPhone XS Max, у пользователя остались залитые огнетушителем ботинки и брюки, последние еще и с дырой на месте кармана.

После обращения в официальный магазин Apple Store, он остался недоволен обслуживанием и решил подать в суд на компанию. Дело в том, что ему отказались выдать новый смартфон и возместить стоимость испорченной одежды без исследования аппарата в лаборатории.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ