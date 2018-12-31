Галерея: на эстонских заправках резко упали цены на топливо

Если на выходных литр 95-го бензина стоил в столице около 1,259 евро, сегодня утром цена снизилась на семь центов до 1,189 евро. Литр дизеля сегодня стоит 1,229 евро.

Цены на нефть в Нью-Йорке и Лондоне, на чем основываются цены эстонских заправок, в прошлую пятницу несколько выросли. В то же время в сравнении с октябрем этого года цена на нефть снизилась на более 40 процентов.

Один из крупнейших торговцев топлива в Эстонии, владелец Olerex Антти Моппель неделю назад спрогнозировал, что хотя весной цены на бензин вырастут, в 2019 году стоимость топлива, скорее всего, рекордов не побьет.

«Бензин подорожает весной 2019 года, когда крупнейший потребитель данного вида топлива в лице США активизируется, что приведет к увеличению спроса», - сказал Моппель. А вот цены на дизель весной, скорее всего, снизятся, поскольку будет совершен переход на более дешевое летнее дизельное топливо.