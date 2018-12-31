Галерея: на эстонских заправках резко упали цены на топливо

Эстонские продавцы топлива сегодня утром значительно снизили цены на заправках, сообщает Postimees.
Если на выходных литр 95-го бензина стоил в столице около 1,259 евро, сегодня утром цена снизилась на семь центов до 1,189 евро. Литр дизеля сегодня стоит 1,229 евро.
Цены на нефть в Нью-Йорке и Лондоне, на чем основываются цены эстонских заправок, в прошлую пятницу несколько выросли. В то же время в сравнении с октябрем этого года цена на нефть снизилась на более 40 процентов.
Один из крупнейших торговцев топлива в Эстонии, владелец Olerex Антти Моппель неделю назад спрогнозировал, что хотя весной цены на бензин вырастут, в 2019 году стоимость топлива, скорее всего, рекордов не побьет.
«Бензин подорожает весной 2019 года, когда крупнейший потребитель данного вида топлива в лице США активизируется, что приведет к увеличению спроса», - сказал Моппель. А вот цены на дизель весной, скорее всего, снизятся, поскольку будет совершен переход на более дешевое летнее дизельное топливо.
Рекордная стоимость бензина была зафиксирована весной 2012 года, когда литр топлива стоил 1,459 евро. В этом году самые высокие цены на бензин были зафиксированы 9 октября, достигнув 1,439 евро.