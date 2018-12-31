Вопрос читателя: могу ли я работать во время отпуска по уходу за ребенком?

Отвечает юрист-консультант Трудовой инспекции Греэте Каар:

«Цель отпуска по уходу за ребенком – предоставить работнику свободное время для воспитания ребенка. Согласно Закону о трудовом договоре, работник отказывается от выполнения работы на то время, когда он использует отпуск. Это означает, что юридически работник не может в одно и то же время находиться в отпуске по уходу за ребенком и работать. Однако работник может прервать отпуск по уходу за ребенком и работать у своего работодателя на оговоренных в трудовом договоре условиях. Для прерывания отпуска по уходу за ребенком работник должен сообщить об этом работодателю за 14 дней, если стороны не договорились о более коротком сроке извещения.

Если у работника в трудовом договоре оговорена полная занятость, но он хочет работать с частичной нагрузкой, договор можно изменить. Изменения могут быть и временными (например, стороны договариваются, что работник работает до конкретного дня по четыре часа в день и 20 часов в неделю, а после начинают действовать прежние условия трудового договора). Изменить трудовой договор можно только по соглашению сторон, а значит, с изменением рабочей нагрузки должен быть согласен и работодатель.

Во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком работник может работать у другого работодателя. В такой случае, на предприятии «А» он находится в отпуске по уходу за ребенком, а с предприятием «Б» он заключает трудовой договор. Когда отпуск по уходу за ребенком закончится, работник обязан вернуться на работу на предприятие «А».

Кроме того, во время отпуска по уходу за ребенком можно оказывать услуги на основании, например, договора о подряде. Услуги можно оказывать и тому предприятию, на котором работник находится в отпуске по уходу за ребенком по трудовому договору. Если речь идет о той же самой работе, которая выполняется в рамках трудового договора и человек подчиняется распоряжениям работодателя, работает в помещении работодателя и с помощью средств работодателя, то нужно заключить трудовой договор. Если речь идет об отношениях на основании трудового договора, то работнику нужно прервать отпуск по уходу за ребенком и работать на основании трудового договора.