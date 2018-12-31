Пн, 31.12.2018
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  • Фото: легковушка столкнулась с фургоном, одного человека пришлось вырезать из машины

Фото: легковушка столкнулась с фургоном, одного человека пришлось вырезать из машины

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ФОТО: Päästeamet

Сегодня, 31 декабря, около 8:40 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в волости Рыуге в деревне Мынисте, где столкнулись легковой автомобиль Peugeot и фургон MB Sprinter.

В ДТП пострадал водитель Peugeot, спасателям пришлось вырезать его из машины. Он был доставлен в больницу, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Шоссе закрыто для движения от Мустайыэ до перекрестка Вана-Рооса, чтобы вытащить фургон на дорогу.

Спасатели очистили место происшествия для безопасного движения от деталей разбитых автомобилей.

О вылившемся на дорогу масле оповестили Департамент шоссейных дорог.

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