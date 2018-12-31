Фото: легковушка столкнулась с фургоном, одного человека пришлось вырезать из машины
31 декабря 2018, 11:19
Сегодня, 31 декабря, около 8:40 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в волости Рыуге в деревне Мынисте, где столкнулись легковой автомобиль Peugeot и фургон MB Sprinter.
В ДТП пострадал водитель Peugeot, спасателям пришлось вырезать его из машины. Он был доставлен в больницу, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Шоссе закрыто для движения от Мустайыэ до перекрестка Вана-Рооса, чтобы вытащить фургон на дорогу.
Спасатели очистили место происшествия для безопасного движения от деталей разбитых автомобилей.
О вылившемся на дорогу масле оповестили Департамент шоссейных дорог.