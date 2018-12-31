Пн, 31.12.2018
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  • «Мира и взаимопонимания»: Владимир Путин поздравил Керсти Кальюлайд с Новым годом

«Мира и взаимопонимания»: Владимир Путин поздравил Керсти Кальюлайд с Новым годом

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Владимир Путин.

ФОТО: Alexei Nikolsky / Alexei Nikolsky/TASS

Глава РФ Владимир Путин поздравил свою коллегу президента Эстонии Керсти Кальюлайд с наступающим новым 2019 годом, сообщило посольство России в Эстонии на своей странице в Facebook.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд с Новым годом и Рождеством, передав пожелания крепкого здоровья, мира, благополучия и взаимопонимания в Новом 2019 году», - говорится в опубликованном сообщении посольства.

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