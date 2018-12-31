«Мира и взаимопонимания»: Владимир Путин поздравил Керсти Кальюлайд с Новым годом
31 декабря 2018, 11:44
Глава РФ Владимир Путин поздравил свою коллегу президента Эстонии Керсти Кальюлайд с наступающим новым 2019 годом, сообщило посольство России в Эстонии на своей странице в Facebook.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд с Новым годом и Рождеством, передав пожелания крепкого здоровья, мира, благополучия и взаимопонимания в Новом 2019 году», - говорится в опубликованном сообщении посольства.