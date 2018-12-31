Фонд, возглавляемый Райном Лыхмусом, купил известного производителя окон

Фонд Livonia, возглавляемый инвестиционным банкиром Райном Лыхмусом, 22 декабря заключил с собственниками AS Fenestra Лаури Лаастом, Мартти Сийтамом, Рихо Прасси и их фирмами договор о покупке 60% акций Fenestra. Эстонские предприниматели купили AS Fenestra у обанкротившейся финской компании в 2014 году.

Fenestra и находящиеся под ее контролем фирмы занимаются производством, продажей и установкой окон и балконных дверей. В концерн Fenestra входят Fenestra AS Sivuliike и дочерние предприятия Fenestra Suomi Oy, полностью принадлежащая Fenestra, и Fenestra Ikknat ja Ovet Oy, где Fenestra принадлежит доля в 51%. Fenestra продает свою продукцию в Эстонии, Финляндии и Швеции, а также в меньшей мере на Аландских островах, Украине и в России.

В 2017 году консолидированный оборот Fenestra вырос на 14,5% до 14,2 миллиона евро. Чистая прибыль за год уменьшилась на 45% до 270 000 евро. По состоянию на конец третьего квартала на предприятии работали 94 человека.

Сделку должен одобрить Департамент конкуренции.

Lvonia Partners является фондовым управляющим, инвестирующим частный капитал в объеме 83 миллионов евро в странах Балтии через Livonia Partners Fund I и Livonia Partners EIF Co-Investment Fund. Учредителями фонда являются Кайдо Веске, Кристине Берзиня, Райн Лыхмус и Миндаугас Уткевичюс.