Пн, 31.12.2018
Силы, которые пытаются заявить, что миграция — это нечто столько ужасное, что о ней нельзя даже говорить, нашли кость, которые они могут грызть. Свен Миксер

В Москве по подозрению в шпионаже задержали гражданина США

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сотрудники ФСБ. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Сотрудники ФСБ России задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"28 декабря в Москве сотрудниками ФСБ России при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан. Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении.

Проводятся следственные мероприятия.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ