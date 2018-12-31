В Москве по подозрению в шпионаже задержали гражданина США
31 декабря 2018, 11:53
Сотрудники ФСБ России задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"28 декабря в Москве сотрудниками ФСБ России при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан. Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении.
Проводятся следственные мероприятия.