На выборы в Рийгикогу не представлен еще ни один кандидат

«Действительно, пока еще никто не заявил себя в качестве кандидата,- сказала агентству пресс-секретарь службы выборов Кристи Кирсберг. – Пару человек выясняли, какие точно документы нужны».

«По традиции последних выборов партии приносят свои списки для регистрации в последние дни. Независимые кандидаты приносят в разные дни, например, четыре года назад во время последних выборов в Рийгикогу к концу года документы подали три независимых кандидата».

По закону очередные выборы в Рийгикогу проходят в первое воскресенье марта через четыре года после последних выборов. В этот раз выборы пройдут 3 марта следующего года. Для регистрации независимым кандидатам нужно подать заявление, к которому добавляется копия документа об уплате залоги и заявление о желании баллотироваться.

Партиям нужно подать общее заявление кандидатов, к которому добавляются окружные списки кандидатов, общегосударственный список, копия документа, подтверждающего выплату залога, и заявление о желании баллотироваться от каждого кандидата.