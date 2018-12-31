Портили золото ради денег: эстонские бизнесмены обманули государство на миллионы евро

Недавно Postimees составил рейтинг крупнейших и сложнейших налоговых мошенничеств этого столетия, в результате которых эстонское государство недосчиталось свыше 40 миллионов евро. Теперь Postimees знакомит с каждой историей по отдельности.

Предприятие Чащина Unico Gold и его пособники ступили на кривую дорожку весной 2012 года после поправки к закону, которая вводила возвратный налог с оборота на все слитки золота, проба которых была выше относительно низкой 325-й. Для мошенников это была неприятная новость, поскольку поправка не позволяла им требовать от государства возврата НСО.

У главы Unico Gold Чащина, ранее скупавшего в ломбардах и у частных лиц украшения и золото, возникла новая бизнес-идея: начать торговать слитками с более низким содержанием золота (проба ниже 325), которые в Эстонии облагались обычным НСО. В отличие от возвратного НСО его можно было востребовать с государства.

Схема выглядела так: банда Чащина приобретала на лондонском рынке драгметаллов чистое инвестиционное золото по цене чуть дороже биржевой, которое освобождалось от НСО. Золото проходило по цепочке эстонских подставных фирм, в ходе чего сплавлялось с медью или другим дешевым металлом, чтобы проба золота оказалась ниже. НСО со сделок не платили ни цента.

Наконец, прошедшие сквозь плавильные фабрики золотые слитки с примесью меди попадали в Unico Gold, у которого появлялась возможность декларировать входной НСО. Таким образом из государства выдоили 3,1 млн евро. Также Unico не уплатила государству почти миллион НСО. Когда танкисты из полочных фирм получали свои комиссионные, остальные деньги они возвращали Чащину.

Слитки с пониженным содержанием золота переправлялись без уплаты НСО в Великобританию, где из них удалялись медь и прочие примеси, а чистое золото вновь шло в оборот.

Естественно, такая схема привлекла внимание Налогового департамента. Почему покупается чистое золото по цене дороже биржевой, зачем здесь его сплавляют с медью и прочей ерундой? Почему сделки осуществляются через подставные фирмы, которые продают золото почти на 10% дешевле? Вскоре налоговики взяли след и мошенничество прекратилось.