2019 год. Иллюстративное фото. ФОТО: Olivier Le Moal / PantherMedia / Olivier Le Moal

В обзоре британской прессы:

Цифра 9

Guardian публикует статью своего обозревателя Ларри Эллиотта, в которой тот пишет, что годы, заканчивающиеся на цифру 9, часто бывают полны событий, причем зачастую таких, которые резко меняют ход истории.

Вспомните 1789-й - год французской революции. 1939-й - начало Второй мировой войны.

В 1979-м произошла революция в Иране, в том же году в Великобритании пришла к власти Маргарет Тэтчер. Десять лет спустя падение Берлинской стены ознаменовало начало краха коммунизма в Европе.

В 2009 году центральным банкам практически всего мира пришлось предпринять экстраординарные меры для того, чтобы самая серьезная рецессия не переросла во вторую "Великую депрессию". Первая началась после краха Уолл-стрит в сентябре 1929 года.

2019 год тоже может оказаться полным событий. В 2018-м президент США Дональд Трамп сделал несколько первых выстрелов в торговой войне с Китаем. Первые месяцы 2019 года станут решающими - либо напряженность в отношениях между США и Китаем будет разрешена, либо начнется новый виток торгового конфликта, способного привести к глобальному экономическому кризису в 2019 году.

Легко предсказать, что нас может ожидать, пишет Guardian: крах фондовых рынков, торговая война, повышение учетных ставок в США, что приведет к серьезным трудностям в развитых странах с большой задолженностью, резкие скачки цен на нефть из-за политической нестабильности в Саудовской Аравии или Иране.

Но какие события грядущего года сложнее предсказать?

Вот три из них: дальнейшее ухудшение отношений между Россией и Западом, масштабная кибератака, которая парализует финансовые рынки, а также возможность необычайно экстремальных погодных условия из-за изменения климата.

Нас ожидает горячий 2019 год - в прямом и переносном смысле, пишет Ларри Эллиотт в Guardian.

Сильные лидеры и сильные нервы

Times в своей редакционной статье пишет, что 2018-й оказался годом авторитарных правителей. Автократами становятся, ими не рождаются, пишет газета.

Их восход к власти отражает ощущение среди избирателей, что жизнь несправедлива, а существующие институты власти не способны справиться с современными проблемами.

Парадокс состоит в том, что необдуманные решения властей лишь усугубляют проблемы населения и нервируют соседние страны.

Мало кто забудет, с какой радостью приветствовали друг друга российский президент Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине.

Оба считаются беспардонными нарушителями международных законов и правил, пишет Times. ЦРУ обвиняет принца Мухаммеда в причастности к ужасающему убийству бежавшего из Саудовской Аравии журналиста Джамаля Хашогги, пишет газета.

На режим Владимира Путина наложен целый ряд санкций из-за аннексии Крыма Россией и в связи с отравлением Сергея и Юлия Скрипалей в Солсбери.

И эти два человека шутили и широко улыбались в Буэнос-Айресе, как будто они были звездами, пишет Times.

Популисты шагают вперед по всему миру - от Бразилии до Филиппин. Озабоченность вызывает возможность того, что это не просто внезапное отклонение, а фундаментальный сдвиг в политике.

Другими словами, 2020-е годы могут оказаться похожими на 1920-е.

Существует много параллелей: серьезнейшие экономические проблемы, рецессия, которая практически уничтожила доверие к правящим классам, растущее неравенство между бедными и богатыми, а также открытое обсуждение возможности новой войны.

К счастью, разница между 1920-ми и 2020-ми гораздо значительнее, чем любые существующие параллели.

Тревогу вызывает президентство Дональда Трампа, пишет газета. Его нельзя назвать автократом в традиционном смысле этого слова, так как в США по-прежнему существует система сдержек и противовесов.

Но вызывают опасения его отношения с лидером коммунистического Китая Си Цзиньпином.

Лидеры двух крупнейших держав, не слушающие своих собственных советников, могут случайно начать войну, приняв какое-то плохо рассчитанное решение.

Сильным лидерам нужны сильные нервы, но им также нужны независимые от них государственные институты, пишет Times.

Предсказания конца XIX века

Газета "i" публикует статью, в которой описывается, как себе представляли будущее жители викторианской эпохи.

Учитывая сегодняшнюю непредсказуемость событий, сложно даже представить себе, что именно произойдет на следующей неделе, пишет газета. Но викторианцы думали о том, что ждет страну через 100 лет, и во многом оказались правы.

Вопрос о том, какой будет Великобритания через 100 лет, задавал популярный тогда журнал Answers, который и публиковал ответы читателей.

Британцы конца XIX века предсказывали, что массовые развлечения, например, музыка, будут направляться непосредственно в каждый дом, автоматически функционирующие агрегаты сделают всех ленивыми, а Англия окажется изолированной от остального мира.

Еще британцы в 1888 году думали, что газовые фонари на улицах городов будут заменены на "самовоспроизводящуюся электрическую проволоку".

Еда, как они считали, через столетие будет настолько концентрированной, что человек сможет носить в кармане месячный запас продовольствия. Спустя меньше века, отмечает газета, нечто похожее стали делать отправляющиеся в космос астронавты.

Фонограф, изобретенный Томасом Эдисоном в 1877 году, позволит каждому слушать у себя дома концерты, а также любую музыку, речи и даже театральные представления, считали люди в конце XIX века.

В другом подобном исследовании того же журнала за 1889 год читатели были уверены, что из-за изобретения фонографа люди в будущем разучатся писать. В этом они ошиблись - сейчас, в XXI веке, мы все больше зависим от письменных текстов, хотя появляются они все чаще в электронной форме.

Тогда же, больше ста лет назад, британцы опасались, что могущественная империя исчезнет, и страна останется в полном одиночестве, без друзей и союзников.

"Англия в результате своей собственной политики станет второстепенной державой, наподобие Швеции, и ее падению будут способствовать те страны, которые еще недавно были дружественными", - написал один читатель Answers в 1888 году. По его словам, к 1988 году страна больше не будет играть важной роли в Европе.

Многие другие предсказывали создание быстро работающих автоматических машин, которые будут все делать за людей, и те станут ленивыми.

Люди также предсказывали, что под землей будут проложены трубы, по которым на чрезвычайной скорости будут отправляться разные предметы, и что путешествия между городами и странами станут настолько быстрыми, что станет обычным делать посещать Мельбурн в Австралии.

Викторианцы были также убеждены, что хотя число миллионеров Великобритании через 100 лет удвоится, бедная часть населения никуда не денется, но будет чувствовать себя еще беднее, пишет газета "i".