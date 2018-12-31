Поножовщина в Таллинне: один человек госпитализирован, полиция задержала подозреваемую
31 декабря 2018, 12:48
Полиция на выходных задержала в Таллинне женщину, которую подозревают в нанесении ножевого удара своему мужу.
В полицию 29 декабря поступило сообщение, что в квартире на улице Линда в столичном районе Пыхья-Таллинн 54-летняя дама ударила ножом своего 57-летнего мужа.
Как сообщает пресс-секретарь Пыхьяской префектуры, полицейские задержали подозреваемую. Потерпевший был доставлен в больницу, его ранения не опасны для жизни.
Полиция начала уголовное производство по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.