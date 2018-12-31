Пн, 31.12.2018
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Поножовщина в Таллинне: один человек госпитализирован, полиция задержала подозреваемую

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Нож. Фото иллюстративное.

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

Полиция на выходных задержала в Таллинне женщину, которую подозревают в нанесении ножевого удара своему мужу.

В полицию 29 декабря поступило сообщение, что в квартире на улице Линда в столичном районе Пыхья-Таллинн 54-летняя дама ударила ножом своего 57-летнего мужа.

Как сообщает пресс-секретарь Пыхьяской префектуры, полицейские задержали подозреваемую. Потерпевший был доставлен в больницу, его ранения не опасны для жизни.

Полиция начала уголовное производство по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

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