Пн, 31.12.2018
Надо объяснять, что миграционное соглашение направлено на то, чтобы сюда не попадали нелегальные мигранты. Юри Ратас

В волости Пыльва огонь уничтожил дачу

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Спасательный департамент. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

30 декабря в 19.30 сообщили, что в деревне Росма, волость Пыльва, горит дом. К приезду спасателей двухэтажный дачный домик с баней был охвачен огнем, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Людей в здании во время пожара не было. Сгоревшее здание с деревянным каркасом потушили к 23.26. Причина возгорания выясняется.

Также вчера в 20.36 огонь охватил гору дров в одном из боксов поленницы. Огонь распространился в соседние боксы. Возгорание тушили почти час, причина выясняется.

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