В волости Пыльва огонь уничтожил дачу
31 декабря 2018, 12:49
30 декабря в 19.30 сообщили, что в деревне Росма, волость Пыльва, горит дом. К приезду спасателей двухэтажный дачный домик с баней был охвачен огнем, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Людей в здании во время пожара не было. Сгоревшее здание с деревянным каркасом потушили к 23.26. Причина возгорания выясняется.
Также вчера в 20.36 огонь охватил гору дров в одном из боксов поленницы. Огонь распространился в соседние боксы. Возгорание тушили почти час, причина выясняется.