Бизнесмен: надо снизить налоги на рабочую силу и увеличить нетто-зарплаты работников

Из-за высоких налогов на рабочую силу по состоянию на конец года из 600 работников Helmes 400 работают за границей. «В Эстонии дорого создавать «умные» рабочие места, поскольку налоги на рабочую силу высоки по сравнению с большинством стран мира. Мы решили этот вопрос так, что больше не создаем рабочие места в Эстонии», - сказал он.

Стартапы – здесь исключение, поскольку для них быстрый рост важнее, чем расходы. «Но и для них наступает предел, и они в конце концов переезжают за границу. На данный момент из успешных стартапов только Taxify оставил штаб-квартиру в Эстонии. В итоге государство при своих высоких налогах на рабочую силу получает меньше, так как тем самым теряет большую часть поступлений подоходного налога», - сказал он.

По словам Пиллесаара, введения потолка соцналога, предложенного некоторыми партиями, недостаточно, чтобы улучшить положение с конкурентоспособностью государства. «Зарплата работников IT-сектора в Эстонии не дотянулась бы до потолка соцналога. Это просто искусственное решение и, на самом деле, необходимо более масштабное снижение налога», - заметил он.

По мнению Пиллесаара, масштабное снижение налогов на рабочую силу не повлекло бы за собой повышения других налогов. «Возьмем, например, отмену подоходного налога для предприятий, в случае которого все говорили, что государство обанкротится. В действительности это оживило экономику. Думаю, что то же самое произошло бы при снижении налогов на рабочую силу, за счет чего других налогов поступило бы больше», - сказал он.