Российский турист пытался провезти в Эстонию наркотики необычным способом

С помощью служебной собаки Налогово-таможенного департамента в ходе пограничного контроля в рюкзаке путешественника в футляре для очков был обнаружен пакетик с марихуаной. Мужчине назначили штраф, выдали запрет на въезд в страну, аннулировали визу и отправили обратно в Российскую Федерацию.