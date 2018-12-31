Пн, 31.12.2018
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  • Российский турист пытался провезти в Эстонию наркотики необычным способом

Российский турист пытался провезти в Эстонию наркотики необычным способом

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Марихуана. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

На пограничном пункте в Нарве при проверке гражданина России 1987 года рождения, прибывшего на рейсовом автобусе Петербург-Таллинн, была обнаружена марихуана.

С помощью служебной собаки Налогово-таможенного департамента в ходе пограничного контроля в рюкзаке путешественника в футляре для очков был обнаружен пакетик с марихуаной. Мужчине назначили штраф, выдали запрет на въезд в страну, аннулировали визу и отправили обратно в Российскую Федерацию.

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