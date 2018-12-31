Российский турист пытался провезти в Эстонию наркотики необычным способом
31 декабря 2018, 13:17
На пограничном пункте в Нарве при проверке гражданина России 1987 года рождения, прибывшего на рейсовом автобусе Петербург-Таллинн, была обнаружена марихуана.
С помощью служебной собаки Налогово-таможенного департамента в ходе пограничного контроля в рюкзаке путешественника в футляре для очков был обнаружен пакетик с марихуаной. Мужчине назначили штраф, выдали запрет на въезд в страну, аннулировали визу и отправили обратно в Российскую Федерацию.