Дорогая редакция поздравляет вас с Новым годом!

Мы желаем вам, чтобы гениальное слепаковское "это был тяжелый год" и не менее сакраментальное "денег нет, но вы держитесь" было не про вас.

Чтобы люди вспоминали о вас, не когда вы им зачем-то понадобились, а потому что вы важны для них и потому что вас любят.

Чтобы ваше здоровье было настолько крепким, что вы о нем и не вспоминали бы.

Чтобы в вашей жизни хватало увлекательных приключений: одним в стиле "есть что вспомнить, нечего внукам рассказать", другим - просто чтобы было чем похвастаться в Инстаграме.

Чтобы с каждым шагом вы продвигались к намеченной вами цели.

И получали от этого удовольствие.