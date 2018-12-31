Пн, 31.12.2018
Силы, которые пытаются заявить, что миграция — это нечто столько ужасное, что о ней нельзя даже говорить, нашли кость, которые они могут грызть. Свен Миксер

Дорогая редакция поздравляет вас с Новым годом!

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Всем подарков под елочку!

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Дорогие читатели Rus.Postimees! В вашей приятной компании мы прожили этот захватывающий год и провожаем его в статусе самого читаемого новостного портала в Эстонии на русском языке. И мы хотим сказать вам спасибо за это.

Мы желаем вам, чтобы гениальное слепаковское "это был тяжелый год" и не менее сакраментальное "денег нет, но вы держитесь" было не про вас.

Чтобы люди вспоминали о вас, не когда вы им зачем-то понадобились, а потому что вы важны для них и потому что вас любят.

Чтобы ваше здоровье было настолько крепким, что вы о нем и не вспоминали бы.

Чтобы в вашей жизни хватало увлекательных приключений: одним в стиле "есть что вспомнить, нечего внукам рассказать", другим - просто чтобы было чем похвастаться в Инстаграме.

Чтобы с каждым шагом вы продвигались к намеченной вами цели.

И получали от этого удовольствие.

Будьте счастливы в Новом году!

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