Опубликовано видео транспортировки расчлененного тела убитого журналиста Хашогги
31 декабря 2018, 13:23
Турецкий телеканал показал в эфире запись камер видеонаблюдения, на которой засняты мужчины с чемоданами и мешками, в которых, как предполагается, находилось расчлененное тело убитого в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги, передает Postimees.
Вчера вечером на канале A-Haber показали, как трое мужчин заносят в резиденцию генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле пять чемоданов и два больших черных мешка. Генконсульство, где в октябре был убит Хашогги, находится в нескольких сотнях метров от резиденции.
Телеканал со ссылкой на анонимный источник сообщает, что в чемоданах и мешках было расчлененное тело убитого журналиста.
Как сообщает A-Haber, мешки и чемоданы транспортировали на микроавтобусе от консульства в резиденцию.