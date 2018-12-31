Пн, 31.12.2018
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  • Опубликовано видео транспортировки расчлененного тела убитого журналиста Хашогги

Опубликовано видео транспортировки расчлененного тела убитого журналиста Хашогги

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Джамаль Хашогги.

ФОТО: SCANPIX

Турецкий телеканал показал в эфире запись камер видеонаблюдения, на которой засняты мужчины с чемоданами и мешками, в которых, как предполагается, находилось расчлененное тело убитого в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги, передает Postimees.

Вчера вечером на канале A-Haber показали, как трое мужчин заносят в резиденцию генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле пять чемоданов и два больших черных мешка. Генконсульство, где в октябре был убит Хашогги, находится в нескольких сотнях метров от резиденции.

Телеканал со ссылкой на анонимный источник сообщает, что в чемоданах и мешках было расчлененное тело убитого журналиста.

Как сообщает A-Haber, мешки и чемоданы транспортировали на микроавтобусе от консульства в резиденцию.

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