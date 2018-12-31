Опубликовано видео транспортировки расчлененного тела убитого журналиста Хашогги

Вчера вечером на канале A-Haber показали, как трое мужчин заносят в резиденцию генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле пять чемоданов и два больших черных мешка. Генконсульство, где в октябре был убит Хашогги, находится в нескольких сотнях метров от резиденции.